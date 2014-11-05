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Воры облюбовали гипермаркет: восемь краж за два дня

5 ноября 2014, 17:42
Несмотря на то, что в большинстве тюменских магазинов и торговых центров есть охрана, любители легкой добычи продолжают испытывать судьбу и надеяться на удачу. Так, в одном из гипермаркетов города за два дня произошло восемь краж.
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Тюмень

Несмотря на то, что в большинстве тюменских магазинов и торговых центров есть охрана, любители легкой добычи продолжают испытывать судьбу и надеяться на удачу. Так, в одном из гипермаркетов города за два дня произошло восемь краж.

В полиции не уточняют название столь популярного у нечистых на руку граждан гипермаркета, но находится он на территории обслуживания отдела полиции № 1, т. е. в микрорайонах.

Пять краж было совершено в течение одних суток. В трех случаях мужчины пытались украсть продукты на суммы от 1 до 3 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что один из злоумышленников является студентом тюменского вуза. Продукты пыталась украсть и пенсионерка — она планировала пронести мимо кассы товары на сумму 1200 рублей. А 28-летнюю тюменку, которая является индивидуальным предпринимателем, уличили в краже кожаной куртки.

«Во всех пяти случаях незаконные действия граждан пресечены благодаря взаимодействию сотрудников частных охранных предприятий с полицией. Оно налажено на постоянной основе и помогает совместными усилиями пресекать и раскрывать различные, в том числе более серьезные, чем кражи преступления», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Там рассказали также, что накануне, 4 ноября, в том же гипермаркете было совершено еще три кражи. Женщины пытались забрать, не заплатив, одежду и продукты.

Все магазинные воры будут привлечены к уголовной ответственности.

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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