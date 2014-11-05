Воры облюбовали гипермаркет: восемь краж за два дня

Пять краж было совершено в течение одних суток. В трех случаях мужчины пытались украсть продукты на суммы от 1 до 3 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что один из злоумышленников является студентом тюменского вуза. Продукты пыталась украсть и пенсионерка — она планировала пронести мимо кассы товары на сумму 1200 рублей. А 28-летнюю тюменку, которая является индивидуальным предпринимателем, уличили в краже кожаной куртки.