Тюменские моржи открыли купальный сезон заплывом по Туре

Отметим, что в Тюмени работает пять клубов любителей зимнего купания: «Кристалл», «Полюс», «Родник», «Ювента» и «Аквайс-спорт». На официальном открытии сезона в этот раз присутствовали как опытные моржи, так и дебютанты, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Температура воды в проруби в этот день не превышала двух градусов.
Одному из самых юных участников праздника моржевания Арсению исполнился год и десять месяцев. Правда, в воду он так и не окунулся из-за сильного ветра и течения на реке. По словам матери мальчика, Татьяны Редькиной, она приучает сына к холодным температурам с двухмесячного возраста, сама занимается закаливанием уже несколько лет. «Сначала обливала холодной водой, а потом стали вместе купаться. Летом — каждый день, зимой — раз в месяц примерно», — рассказала женщина.
Всем новичкам, поучаствовавшим в заплыве, были выданы сертификаты об официальном зачислении в ряды моржей. Тем не менее, символическое начало купального сезона — лишь первое событие для тюменских моржей. Через две недели опытным участникам предстоят первые соревнования — Национальный заплыв. Также в Тюмени состоится международный турнир, на который съедутся моржи со всего мира. Заявки на участие в нем уже подали представители 15 стран.