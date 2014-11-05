Тюменские моржи открыли купальный сезон заплывом по Туре

Одному из самых юных участников праздника моржевания Арсению исполнился год и десять месяцев. Правда, в воду он так и не окунулся из-за сильного ветра и течения на реке. По словам матери мальчика, Татьяны Редькиной, она приучает сына к холодным температурам с двухмесячного возраста, сама занимается закаливанием уже несколько лет. «Сначала обливала холодной водой, а потом стали вместе купаться. Летом — каждый день, зимой — раз в месяц примерно», — рассказала женщина.