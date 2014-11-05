Союз ректоров предлагает сделать ЕГЭ по истории обязательным

«Важным является изучение отечественной истории как дисциплины, показывающей единый исторический путь народов нашей страны, и как прочной основы патриотического воспитания. Нам кажется, что предмет отечественной истории тоже должен быть обязательным при сдаче ЕГЭ для получения школьного аттестата. Каждый выпускник в нашей стране должен знать ее историю, ее традиции, любить свою землю и быть готовым за нее постоять», — сказал Садовничий на X съезде Российского союза ректоров.