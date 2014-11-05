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Союз ректоров предлагает сделать ЕГЭ по истории обязательным

5 ноября 2014, 10:14
Российский союз ректоров предлагает сделать Единый государственный экзамен по истории обязательным для выпускников, заявил президент союза, ректор Московского университета Виктор Садовничий.

С 2009 года ЕГЭ в России служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Экзамены по русскому языку и математике — обязательные, в 2020 году к ним планируется добавить иностранный язык. Ранее сделать обязательным ЕГЭ по истории предложило Российское историческое общество.

«Важным является изучение отечественной истории как дисциплины, показывающей единый исторический путь народов нашей страны, и как прочной основы патриотического воспитания. Нам кажется, что предмет отечественной истории тоже должен быть обязательным при сдаче ЕГЭ для получения школьного аттестата. Каждый выпускник в нашей стране должен знать ее историю, ее традиции, любить свою землю и быть готовым за нее постоять», — сказал Садовничий на X съезде Российского союза ректоров.

Российские власти в течение последних десятилетий стараются укрепить общероссийскую гражданскую идентичность. Важная роль отводится образованию и воспитанию в духе межнационального согласия и российского патриотизма, распространению знаний об истории и традициях разных народов России и об общей истории и культуре страны.

Фото: http://astroweb.ru

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