«Почта России» создаст аналог eBay и Amazon

«Почта России» в соответствии со стратегией развития до 2013 года проходит комплексную модернизацию. Согласно проекту развития, для достижения финансовой самостоятельности госкомпания модернизирует логистическую сеть, сократит издержки, повысит качество услуг по доставке почты. Также планируется разработать новые сервисы, связанные с доставкой, и начать оказывать банковские, электронные и государственные услуги в отделениях.