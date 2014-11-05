«Почта России» создаст аналог eBay и Amazon

В госкомпании изданию подтвердили данные о планах развивать новый бизнес. Как заявила представитель ФГУП Ирина Кирезова, «Почта» планирует «связать клиента с одной стороны и производителя или продавца — с другой».
Как рассказал газете участник консультаций с ФГУП, проект создания онлайн-магазина не вошел в проект развития ФГУП до 2018 года, поскольку руководство компании не успело определиться с концепцией.
Кирезова рассказала, что для тестирования технологий электронной коммерции уже запущен совместный проект с интернет-магазином. В рамках этого проекта потребители смогут заказать товары, оформленные как новогодние подарки, с доставкой на дом.
При этом покупки минуют этап обработки в почтовых отделениях и сразу поступают в автоматизированный сортировочный центр «Почты России» в Подольске, заверила представитель ФГУП.
«Почта России» в соответствии со стратегией развития до 2013 года проходит комплексную модернизацию. Согласно проекту развития, для достижения финансовой самостоятельности госкомпания модернизирует логистическую сеть, сократит издержки, повысит качество услуг по доставке почты. Также планируется разработать новые сервисы, связанные с доставкой, и начать оказывать банковские, электронные и государственные услуги в отделениях.