Хотелось выпить: один украл восемь мешков рыбы, другая обменяла на алкоголь чужую шубу

На днях в отдел полиции № 2 поступило заявление от жителей Тюмени о том, что у них из грузовой машины пропали продукты и магнитола. Сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили местонахождение злоумышленника, так как потерпевшим было, кого подозревать.
Дело в том, что к владельцу магазина заходил знакомый и просил денег в долг. Тот отказал, сославшись на то, что мужчина пьян и вряд ли вернет деньги. Тогда обиженный приятель забрался в открытую «Газель», принадлежащую владельцу магазина, достал оттуда восемь мешков рыбы, постепенно перенес их домой, а затем еще и вырвал магнитолу.
После того, как полиция задержала подозреваемого, в его квартире обнаружилось почти все похищенное, не хватало только двух мешков рыбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Второй случай произошел в праздничные выходные. Тюменка обнаружила, что у нее из квартиры пропало две шубы общей стоимостью 48 тысяч рублей. У женщины были причины подозревать в краже 28-лентюю сожительницу племянника, которая проживала в той же квартире и злоупотребляла спиртными напитками. По словам заявительницы, из квартиры уже пропадали некоторые вещи. Чтобы сохранить самое ценное имущество, пенсионерка заперла вещи в шкафу, однако по возвращению домой обнаружила, что замок сломан.
Подозреваемая была задержана по «горячим следам». При себе у нее была одна из украденных шуб. Вторую она успела сдать в заведение общественного питания в обмен на алкогольные напитки. Сейчас все похищенное уже изъято и в ближайшее время вернется к законной владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).