Хотелось выпить: один украл восемь мешков рыбы, другая обменяла на алкоголь чужую шубу

Второй случай произошел в праздничные выходные. Тюменка обнаружила, что у нее из квартиры пропало две шубы общей стоимостью 48 тысяч рублей. У женщины были причины подозревать в краже 28-лентюю сожительницу племянника, которая проживала в той же квартире и злоупотребляла спиртными напитками. По словам заявительницы, из квартиры уже пропадали некоторые вещи. Чтобы сохранить самое ценное имущество, пенсионерка заперла вещи в шкафу, однако по возвращению домой обнаружила, что замок сломан.