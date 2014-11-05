Фестиваль кино по реальным событиям: от восхищения к возмущению

Масштабный фестиваль документального кино «КинЗА», который проходил в Тюмени в течение пяти дней, завершился в эти выходные. Объемная программа не позволила NashGorod.ru присутствовать на всех кинопоказах, но несколько фильмов, основанных на реальных событиях, нам все-таки удалось посмотреть.
Концертный зал корпуса ТГАКИиСТ в четверг не был забит зрителями под завязку, но чувствовалось, что все пришли сюда не для галочки, а потому что интересно. Это было видно и по горячности, с которой обсуждали фильмы и задавали вопросы, и по тому, что кино смотрели внимательно, не отрываясь. И ты моментально погружался в эту атмосферу, чувствуя себя губкой, которая хочет впитывать истории других мест и людей, рассказанные с неподдельной любовью.
И вот ты уже отряхиваешь от виртуальной пыли и добавляешь к списку книг, которые обязательно нужно прочесть, «Реку Потудань».
В ряд таких фильмов можно поставить ленту Анатолия Омельчука «Жених Вселенной» («Счастливый гений с реки Потудань»), посвященный писателю Александру Платонову. Она пропитана вниманием к деталям, желанием передать восхищение главным героем и безграничным уважением к прошлому. По крупицам, из разговоров с исследователями, документов, отрывков спектаклей, складывается образ этого великого мастера. И вот ты уже отряхиваешь от виртуальной пыли и добавляешь к списку книг, которые обязательно нужно прочесть, «Реку Потудань». Любовь к писателю передалась, как вирус.
И ты моментально погружался в эту атмосферу, чувствуя себя губкой, которая хочет впитывать истории других мест и людей, рассказанные с неподдельной любовью.
А вот у тюменского режиссера Сергея Ермолаева не слишком получилось «заразить» нас восхищением заброшенным зданием первой каменной больницы в Тюмени, построенной меценатом Текутьевым.
Я считаю, что затянуто, вяло, не очень зрелищно, неинтересно. И из фильма в фильм у вас один и тот же прием — ходит восторженная девица, пялится непонятно куда.
«Для чего вы снимали этот фильм? Для чего я двадцать минут смотрела не на архитектурное произведение. Во всем фильме я увидела только один приличный кадр вида, про который я могу сказать, что мне нравится этот уголок на фоне старого дерева. Все остальное мутное, неясное. Для чего мне смакование помоек? Что это — разрушенная красота? И эта девица, которая ходит как сталкер в знаменитом фильме Тарковского. Так вы зачем мне ее показываете? Лучше покажите, что она увидела на потолке — она там долго пялится в какую-то точку. Если это фильм — призыв к сохранению архитектурных памятников, покажите нам их ценность. Я понимаю, это постмодернизм, смакование маргинальных зон. Я считаю, что затянуто, вяло, не очень зрелищно, неинтересно. И из фильма в фильм у вас один и тот же прием — ходит восторженная девица, пялится непонятно куда. Так, может, господин режиссер, вы будете себя как-то совершенствовать», — разнесла его творение в пух и прах одна из зрительниц.
Правда, Сергей и сам не отрицает, что фильм сделан на коленке — он был смонтирован только за несколько часов до показа. «Я кое-как наскреб на 20-ти минутное видео, материала было немного. Большая часть у меня летом пропала, потерялось. А вообще все, что я делаю, я делаю прежде всего для себя, для собственного удовольствия», — комментирует режиссер. Возникает вопрос, зачем такой сырой материал включать в программу наряду с фильмами, которые отмечены специальными призами фестивалей и известных изданий.
Однако режиссер не собирается останавливаться на одном фильме, посвященном Текутьеву. В его планах цикл фильмов о купце и меценате: о нем как о человеке, о предпринимательской деятельности, о меценатстве.