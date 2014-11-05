Фестиваль кино по реальным событиям: от восхищения к возмущению

«Для чего вы снимали этот фильм? Для чего я двадцать минут смотрела не на архитектурное произведение. Во всем фильме я увидела только один приличный кадр вида, про который я могу сказать, что мне нравится этот уголок на фоне старого дерева. Все остальное мутное, неясное. Для чего мне смакование помоек? Что это — разрушенная красота? И эта девица, которая ходит как сталкер в знаменитом фильме Тарковского. Так вы зачем мне ее показываете? Лучше покажите, что она увидела на потолке — она там долго пялится в какую-то точку. Если это фильм — призыв к сохранению архитектурных памятников, покажите нам их ценность. Я понимаю, это постмодернизм, смакование маргинальных зон. Я считаю, что затянуто, вяло, не очень зрелищно, неинтересно. И из фильма в фильм у вас один и тот же прием — ходит восторженная девица, пялится непонятно куда. Так, может, господин режиссер, вы будете себя как-то совершенствовать», — разнесла его творение в пух и прах одна из зрительниц.