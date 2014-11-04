Молодежные сообщества готовят новые идеи по улучшению жизни города

Образовательная программа в рамках конкурса проектов «Моя идея» состоялась в минувшее воскресенье в учебном центре «Citroen». Участие приняли более 150 человек из 50 молодежных сообществ, от творческой артели до туристического клуба.
У каждого из этих объединений есть своя уникальная идея по решению какой-либо социальной проблемы, и они готовы реализовать ее в ближайшее время. Главной целью встречи являлась подготовка молодых людей к защите своих идей. В самом начале участники побеседовали о важности создания и реализации социальных проектов. Заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Павел Белявский рассказал о том, «куда приводят проекты», как их реализация меняет жизнь общества, лидера и команды организаторов.
Далее ребят ждала коммуникативная игра, в ходе которой сообщества познакомились между собой, обменялись своими контактами. Рассказав друг другу о проектах, многие смогли определить точки сотрудничества. Также участники посетили лекции по созданию медиакампаний, франдрайзингу и документальному сопровождению проектов от приглашенных экспертов. Кроме общих лекций сообществам была дана индивидуальная обратная связь по заявленным ими проектам, отмечены ошибки и даны советы по дальнейшему их исправлению. Очная защита проектов состоится 15 ноября, сообщает пресс-служба Молодежного информационного
центра «Моя территория».
Также состоялся розыгрыш планшета Ipad mini, счастливой обладательницей которого стала Нино Боева. Другие ценные призы ждут участников на финале проекта.