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Молодежные сообщества готовят новые идеи по улучшению жизни города

4 ноября 2014, 13:16
Образовательная программа в рамках конкурса проектов «Моя идея» состоялась в минувшее воскресенье в учебном центре «Citroen». Участие приняли более 150 человек из 50 молодежных сообществ, от творческой артели до туристического клуба.

Образовательная программа в рамках конкурса проектов «Моя идея» состоялась в минувшее воскресенье в учебном центре «Citroen». Участие приняли более 150 человек из 50 молодежных сообществ, от творческой артели до туристического клуба.

У каждого из этих объединений есть своя уникальная идея по решению какой-либо социальной проблемы, и они готовы реализовать ее в ближайшее время. Главной целью встречи являлась подготовка молодых людей к защите своих идей. В самом начале участники побеседовали о важности создания и реализации социальных проектов. Заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Павел Белявский рассказал о том, «куда приводят проекты», как их реализация меняет жизнь общества, лидера и команды организаторов.

Далее ребят ждала коммуникативная игра, в ходе которой сообщества познакомились между собой, обменялись своими контактами. Рассказав друг другу о проектах, многие смогли определить точки сотрудничества. Также участники посетили лекции по созданию медиакампаний, франдрайзингу и документальному сопровождению проектов от приглашенных экспертов. Кроме общих лекций сообществам была дана индивидуальная обратная связь по заявленным ими проектам, отмечены ошибки и даны советы по дальнейшему их исправлению. Очная защита проектов состоится 15 ноября, сообщает пресс-служба Молодежного информационного

центра «Моя территория».

Также состоялся розыгрыш планшета Ipad mini, счастливой обладательницей которого стала Нино Боева. Другие ценные призы ждут участников на финале проекта.

#Новости#Образование#Молодежь#Конкурсы#Маша#Общество
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