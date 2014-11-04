Молодежные сообщества готовят новые идеи по улучшению жизни города

У каждого из этих объединений есть своя уникальная идея по решению какой-либо социальной проблемы, и они готовы реализовать ее в ближайшее время. Главной целью встречи являлась подготовка молодых людей к защите своих идей. В самом начале участники побеседовали о важности создания и реализации социальных проектов. Заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Павел Белявский рассказал о том, «куда приводят проекты», как их реализация меняет жизнь общества, лидера и команды организаторов.