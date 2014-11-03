Тюменская студентка выбыла из шоу «Танцы»

«Спасибо вам всем большое за вашу поддержку, что вы не остались равнодушны, — обратилась Настя к поклонникам в соцсети „ВКонтакте“. — Как бы ни получилось сегодня, всегда есть завтра. Никогда не следует забывать о том, что это „Шоу“, и если все вышло именно так, то, значит, так было нужно. В проекте осталось очень много талантливых и замечательных людей, за которых я буду переживать, хочется верить, что победит действительно сильнейший. И несмотря на то, что я уже не в „Танцах“, именно ваша поддержка позволяет мне чувствовать себя победителем этой недели, исходя из рейтингов! P. S. Очень приятно, что вы пишете письма на сайт ТНТ с просьбой о моем возвращении, но боюсь, это уже ничего не изменит. Увы, это шоу, нужно просто это принять». Напомним, чтобы попасть в финал «Танцев», участникам пришлось пройти многочисленные кастинги и превзойти тысячи талантливых танцоров со всей страны.