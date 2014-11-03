Тюменская студентка выбыла из шоу «Танцы»

Студентка ТГНГУ Анастасия Исакова покинула шоу «Танцы» на ТНТ. Такое решение было принятно совместно зрителями и жюри.
На втором концерте финалистов шоу «Танцы», эфир которого прошел в субботу на канале ТНТ, назвали первых танцоров, которые покинут проект. В зону риска попали участники, которые собрали меньше всего зрительских голосов. Кто уйдет, в конце концерта определили члены жюри.
Наставник Анастасии Исаковой Мигель Родригес отметил следующее: «Настя сильно меня сегодня потрясла, я был доволен номером. Но я пойду по профессиональным вещам — тут все-таки честный конкурс. Не очень приятно, когда человек теряет состояние конкуренции, волю к победе. И, Настя, у тебя это я увидел явно, тебе было практически все равно. К сожалению для тебя, я сделал выбор в пользу Лизы Дружининой (вторая кандидатка на выбывание из команды Мигеля — прим. ред.)"
Номер из первого концерта финалистов шоу «Танцы»
Выступление Насти на втором концерте
«Спасибо вам всем большое за вашу поддержку, что вы не остались равнодушны, — обратилась Настя к поклонникам в соцсети „ВКонтакте“. — Как бы ни получилось сегодня, всегда есть завтра. Никогда не следует забывать о том, что это „Шоу“, и если все вышло именно так, то, значит, так было нужно. В проекте осталось очень много талантливых и замечательных людей, за которых я буду переживать, хочется верить, что победит действительно сильнейший. И несмотря на то, что я уже не в „Танцах“, именно ваша поддержка позволяет мне чувствовать себя победителем этой недели, исходя из рейтингов! P. S. Очень приятно, что вы пишете письма на сайт ТНТ с просьбой о моем возвращении, но боюсь, это уже ничего не изменит. Увы, это шоу, нужно просто это принять». Напомним, чтобы попасть в финал «Танцев», участникам пришлось пройти многочисленные кастинги и превзойти тысячи талантливых танцоров со всей страны.
Но тюменцам пока есть за кого поболеть на проекте — бороться за победу и 3 млн рублей продолжает наша землячка Алена Фролочкина. Она руководит театром танца «Муар» и ставит танцевальные спектакли. Чтобы помочь ей остаться в шоу, ее группа поддержки даже создала отдельную встречу в соцсети «ВКонтакте», где призывала голосовать за девушку. Эфир показал — их усилия не были напрасными.
Следующий выпуск шоу «Танцы» смотрите в субботу в 21:30 на ТНТ.