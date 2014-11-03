Аномальная жара в Тюмени, или Баста в СК «Центральный»

Несмотря на крайне непонятную погоду сейчас в Тюмени, в одной из ее точек, спорткомплексе «Центральном», в следующую субботу будет очень жарко. Это прогноз не от метеорологов, а организаторов концерта Василия Вакуленко и Тати.