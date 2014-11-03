Аномальная жара в Тюмени, или Баста в СК «Центральный»

Несмотря на крайне непонятную погоду сейчас в Тюмени, в одной из ее точек, спорткомплексе «Центральном», в следующую субботу будет очень жарко. Это прогноз не от метеорологов, а организаторов концерта Василия Вакуленко и Тати.
Номинант премий Муз-ТВ и MTV посетит Тюмень не первый раз. Последняя его встреча с тюменскими почитателями состоялась 22 марта. Тогда в рамках тура в поддержку фильма «Газгольдер» на сцену ночного клуба «Империал» вышли почти все артисты лейбла. Но больше всех порадовал Василий.
Не огорчит своих фанатов он и 8 ноября. Вместе с ним треки зачитает и единственная девушка «Газгольдера» Тати, которая тоже не впервые появится в западносибирской столице.
Начало концерта в 20:00.
Справки по телефону: 566–000.
Приобрести билеты на танцпол можно в следующих кассах:
СК «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60/1)
КТЗ «Байконур» (ул. Ленина, 4)
Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Покупка VIP билета и билета на трибуну осуществляется только через www.kassy.ru и www.luckyticket.su.