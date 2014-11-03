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Аномальная жара в Тюмени, или Баста в СК «Центральный»

3 ноября 2014, 21:07
Один из самых популярных российских рэп-исполнителей Василий Вакуленко, больше известный под сценическим именем Баста, 8 ноября «прокачает» СК «Центральный».
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Тюмень

Несмотря на крайне непонятную погоду сейчас в Тюмени, в одной из ее точек, спорткомплексе «Центральном», в следующую субботу будет очень жарко. Это прогноз не от метеорологов, а организаторов концерта Василия Вакуленко и Тати.

Номинант премий Муз-ТВ и MTV посетит Тюмень не первый раз. Последняя его встреча с тюменскими почитателями состоялась 22 марта. Тогда в рамках тура в поддержку фильма «Газгольдер» на сцену ночного клуба «Империал» вышли почти все артисты лейбла. Но больше всех порадовал Василий.

Не огорчит своих фанатов он и 8 ноября. Вместе с ним треки зачитает и единственная девушка «Газгольдера» Тати, которая тоже не впервые появится в западносибирской столице.

Начало концерта в 20:00.

Справки по телефону: 566–000.

Приобрести билеты на танцпол можно в следующих кассах:

СК «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60/1)

КТЗ «Байконур» (ул. Ленина, 4)

Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Покупка VIP билета и билета на трибуну осуществляется только через www.kassy.ru и www.luckyticket.su.

#Новости#Концерты#Тюмень#Рэп#Ирина#Культура
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