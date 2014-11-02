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Ученые: Телепортация станет обычным делом к 2080 году

2 ноября 2014, 11:15
Путешествия во времени, телепортация и мантии-невидимки станут реальностью к 2080–2100 году. Так утверждают британские ученые из Имперского колледжа Лондона, специализирующегося на инженерии, медицине и бизнесе, Университета Глазго и некоммерческой организации EngineeringUK. Об этом сообщает британская The Telegraph.

Исследователи уверены, что именно сегодняшние дети смогут реализовать мечту советского Шурика, почувствовать себя Доктором Кто, Гарри Поттером или Споком из «Звездного пути». Путешествовать сквозь века можно будет уже в 2100 году, а телепортация станет обычным делом примерно в 2080 году, считают ученые из Глазго.

«Нет абсолютно никаких фундаментальных законов, подтверждающих, что телепортация невозможна. Учитывая современное развитие технологий, по моим подсчетам, мы сможем увидеть телепортацию, такую, какую мы наблюдаем в фильмах, где-то в районе 2080 года. Телепортировать человека, атом за атомом, будет очень сложно, и это, безусловно, задача физиков. Однако возможно новые открытия в химии и молекулярной биологии позволят нам достичь этого быстрее», — заявляет доктор наук Мэри Жаклин Ромеро из Школы физики и астрономии при Университете Глазго.

Автор книги «The Big Questions in Science» Колин Стюарт считает, что путешествие во времени станет возможным к 2100 году. «Если двигаться в пространстве со скоростью, составляющей 10 процентов скорости света, то шесть месяцев в космосе будут равняться шести месяцам и одному дню на Земле. Таким образом, вы оказываетесь на один день впереди! Если двигаться с такой скоростью в течение 10 лет, то можно оказаться на три недели в будущем», — считает Стюарт.

Раньше всего стоит ожидать мантию-невидимку. Профессор кафедры экспериментальной физики в Имперском колледже Лондона, Крис Филлипс считает, что примерить один из Даров Смерти из «Гарри Поттера» можно будет уже через 10–20 лет. «Один из способов создать „невидимый плащ“ — использовать адаптивные маскировочные средства, которые предполагают перенос изображения фона объекта или человека на передний план, что создает оптическую иллюзию невидимости», — рассказывает ученый. «Мы уже почти подобрались к тому, чтобы сделать это реальностью, так как некоторые технологии для этого уже существуют. Но главная проблема заключается в том, как правильно структурировать волокна этого адаптивного камуфляжа. Пока это очень сложно сделать. Тем не менее, благодаря новым 3D-принтерам можно создавать такие материалы, которые раньше были немыслимы. Так что ждать мантию-невидимку осталось всего лет 10–20», — добавляет профессор.

Пол Джексон, глава EngineeringUK, говорит: последние исследования демонстрируют, что «молодым поколениям удастся воплотить мечты научно-фантастических фильмов в реальность, а ученых и инженеров, занимающихся подобными разработками, надо поддерживать и финансировать».

Напомним, что совсем недавно, исследователям удалось разработать скейтборд, похожий на тот, что был у Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее». Проект даже собрал необходимые средства на Kickstarter.

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