Ученые: Телепортация станет обычным делом к 2080 году

Исследователи уверены, что именно сегодняшние дети смогут реализовать мечту советского Шурика, почувствовать себя Доктором Кто, Гарри Поттером или Споком из «Звездного пути». Путешествовать сквозь века можно будет уже в 2100 году, а телепортация станет обычным делом примерно в 2080 году, считают ученые из Глазго.
«Нет абсолютно никаких фундаментальных законов, подтверждающих, что телепортация невозможна. Учитывая современное развитие технологий, по моим подсчетам, мы сможем увидеть телепортацию, такую, какую мы наблюдаем в фильмах, где-то в районе 2080 года. Телепортировать человека, атом за атомом, будет очень сложно, и это, безусловно, задача физиков. Однако возможно новые открытия в химии и молекулярной биологии позволят нам достичь этого быстрее», — заявляет доктор наук Мэри Жаклин Ромеро из Школы физики и астрономии при Университете Глазго.
Автор книги «The Big Questions in Science» Колин Стюарт считает, что путешествие во времени станет возможным к 2100 году. «Если двигаться в пространстве со скоростью, составляющей 10 процентов скорости света, то шесть месяцев в космосе будут равняться шести месяцам и одному дню на Земле. Таким образом, вы оказываетесь на один день впереди! Если двигаться с такой скоростью в течение 10 лет, то можно оказаться на три недели в будущем», — считает Стюарт.
Раньше всего стоит ожидать мантию-невидимку. Профессор кафедры экспериментальной физики в Имперском колледже Лондона, Крис Филлипс считает, что примерить один из Даров Смерти из «Гарри Поттера» можно будет уже через 10–20 лет. «Один из способов создать „невидимый плащ“ — использовать адаптивные маскировочные средства, которые предполагают перенос изображения фона объекта или человека на передний план, что создает оптическую иллюзию невидимости», — рассказывает ученый. «Мы уже почти подобрались к тому, чтобы сделать это реальностью, так как некоторые технологии для этого уже существуют. Но главная проблема заключается в том, как правильно структурировать волокна этого адаптивного камуфляжа. Пока это очень сложно сделать. Тем не менее, благодаря новым 3D-принтерам можно создавать такие материалы, которые раньше были немыслимы. Так что ждать мантию-невидимку осталось всего лет 10–20», — добавляет профессор.
Пол Джексон, глава EngineeringUK, говорит: последние исследования демонстрируют, что «молодым поколениям удастся воплотить мечты научно-фантастических фильмов в реальность, а ученых и инженеров, занимающихся подобными разработками, надо поддерживать и финансировать».
Напомним, что совсем недавно, исследователям удалось разработать скейтборд, похожий на тот, что был у Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее». Проект даже собрал необходимые средства на Kickstarter.