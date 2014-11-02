Ученые: Телепортация станет обычным делом к 2080 году

Раньше всего стоит ожидать мантию-невидимку. Профессор кафедры экспериментальной физики в Имперском колледже Лондона, Крис Филлипс считает, что примерить один из Даров Смерти из «Гарри Поттера» можно будет уже через 10–20 лет. «Один из способов создать „невидимый плащ“ — использовать адаптивные маскировочные средства, которые предполагают перенос изображения фона объекта или человека на передний план, что создает оптическую иллюзию невидимости», — рассказывает ученый. «Мы уже почти подобрались к тому, чтобы сделать это реальностью, так как некоторые технологии для этого уже существуют. Но главная проблема заключается в том, как правильно структурировать волокна этого адаптивного камуфляжа. Пока это очень сложно сделать. Тем не менее, благодаря новым 3D-принтерам можно создавать такие материалы, которые раньше были немыслимы. Так что ждать мантию-невидимку осталось всего лет 10–20», — добавляет профессор.