Тюменские власти заинтересовались «зеленым» горнолыжным курортом

Проект горнолыжного комплекса был разработан в качестве «зеленой» курортной зоны с применением вторично переработанных промышленных отходов — нефтяного и бурового шлама. Согласно замыслу инженеров из вторсырья будет создана сама горнолыжная трасса, а также гостиничные номера. Горнолыжная база также предусматривает строительство теплицы и собственной электростанции. В настоящее время проект находится в стадии поиска инвесторов.
Как сообщает пресс-служба НИИ ЭиРИПР, делегация чиновников, в составе которой помимо мэра Тюмени были глава управления и лицензирования потребительского рынка области Андрей Пантелеев, бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло и другие, высказалась весьма положительно в адрес этого проекта. Александр Моор предложил выступить с презентацией этого проекта для его строительства в Тюмени.
На «Тюменской марке» институт помимо горнолыжного курорта презентовал также свои традиционные технологии в области переработки отходов бурения, строительные материалы, рекультивации, утилизации и альтернативного применения попутного нефтяного газа. В прошлом году НИИ ЭиРИПР стало победителем конкурса в своей номинации.