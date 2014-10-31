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Тюменские власти заинтересовались «зеленым» горнолыжным курортом

31 октября 2014, 15:07
Глава администрации Тюмени Александр Моор заинтересовался проектом горнолыжного центра «Мамонт», который в эти дни на выставке «Тюменская марка» презентует НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов.

Проект горнолыжного комплекса был разработан в качестве «зеленой» курортной зоны с применением вторично переработанных промышленных отходов — нефтяного и бурового шлама. Согласно замыслу инженеров из вторсырья будет создана сама горнолыжная трасса, а также гостиничные номера. Горнолыжная база также предусматривает строительство теплицы и собственной электростанции. В настоящее время проект находится в стадии поиска инвесторов.

Как сообщает пресс-служба НИИ ЭиРИПР, делегация чиновников, в составе которой помимо мэра Тюмени были глава управления и лицензирования потребительского рынка области Андрей Пантелеев, бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло и другие, высказалась весьма положительно в адрес этого проекта. Александр Моор предложил выступить с презентацией этого проекта для его строительства в Тюмени.

На «Тюменской марке» институт помимо горнолыжного курорта презентовал также свои традиционные технологии в области переработки отходов бурения, строительные материалы, рекультивации, утилизации и альтернативного применения попутного нефтяного газа. В прошлом году НИИ ЭиРИПР стало победителем конкурса в своей номинации.

#Новости#НИИ экологии и РИПР#Курорты#Экология#Алексей#Общество
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