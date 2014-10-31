Тюменские власти заинтересовались «зеленым» горнолыжным курортом

Проект горнолыжного комплекса был разработан в качестве «зеленой» курортной зоны с применением вторично переработанных промышленных отходов — нефтяного и бурового шлама. Согласно замыслу инженеров из вторсырья будет создана сама горнолыжная трасса, а также гостиничные номера. Горнолыжная база также предусматривает строительство теплицы и собственной электростанции. В настоящее время проект находится в стадии поиска инвесторов.