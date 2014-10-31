Тамара Гвердцители исполнит в Тюмени всемирные хиты

Примадонн много. Царица — одна. Тамара. Если Тамара, то царица. На отечественной сцене одна Тамара. Грузинская княжна. Тамара Гвердцители не часто балует сибирскую публику. Но и не забывает. И всегда поражает.
Ей аплодируют лучшие залы мира. Она обладает редким голосом и обаянием. Её называют «нашей Эдит Пиаф».
Сегодня она поет на грузинском, русском, украинском, иврите, французском, английском, испанском и итальянском языках.
Тюменцев ждет премьера новой программы «Всемирные хиты и любимые песни», где прозвучат такие музыкальные шедевры, как «Мамины глаза», «Виват, король», «Арго», «Молитва», «Вечная любовь» и многие другие. Билеты — от 800 до 3500.
Справки по тел.: 48-48-92, 73-73-51.