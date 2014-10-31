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Тамара Гвердцители исполнит в Тюмени всемирные хиты

31 октября 2014, 10:30
Блистательная певица Тамара Гвердцители 7 ноября выступит на сцене Тюменской филармонии, начало в 19 часов.
Сюжет
Тюмень

Примадонн много. Царица — одна. Тамара. Если Тамара, то царица. На отечественной сцене одна Тамара. Грузинская княжна. Тамара Гвердцители не часто балует сибирскую публику. Но и не забывает. И всегда поражает.

Ей аплодируют лучшие залы мира. Она обладает редким голосом и обаянием. Её называют «нашей Эдит Пиаф».

Сегодня она поет на грузинском, русском, украинском, иврите, французском, английском, испанском и итальянском языках.

Тюменцев ждет премьера новой программы «Всемирные хиты и любимые песни», где прозвучат такие музыкальные шедевры, как «Мамины глаза», «Виват, король», «Арго», «Молитва», «Вечная любовь» и многие другие. Билеты — от 800 до 3500.

Справки по тел.: 48-48-92, 73-73-51.

#Новости#Музыка#Филармония#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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