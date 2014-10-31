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Хирург больницы № 8 не смог диагностировать аппендицит

31 октября 2014, 08:48
Прокуратура обвиняет 29-летнего Казимагомеда Г. — бывшего хирурга государственного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 8» — в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как установлено расследованием, в пять часов утра 3 января 2013 года в расположенную в селе Бердюжье областную больницу № 8 «скорая помощь» доставила маму с четырехлетней дочкой. Больная ангиной девочка жаловалась на боли в животе, правом боку.

По версии следствия, дежурный хирург Г. не провел полноценный осмотр пациентки, что не позволило ему диагностировать острый аппендицит. На следующий день состояние девочки ухудшилось, с подозрением на острый аппендицит и острый перитонит её экстренно отправили в расположенную в г. Ишиме областную больницу № 4, где прооперировали. После этого пациентка 5 января была доставлена в Тюмень, где перенесла ещё две операции.

Несвоевременная диагностика аппендицита привела к развитию фибринозно-гнойного перитонита, что причинило тяжкий вред здоровью малолетней.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, «хотя острый аппендицит у девочки протекал на фоне фолликулярной ангины, приема противоспалительного препарата и антибиотика, что маскировало симптоматику аппендицита, диагностировать его 3 января было возможно».

30 октября 2014 г. материалы уголовного дела направлены в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 118 УК РФ предусматривает ограничение свободы сроком до 4 лет либо лишение свободы сроком до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, уточняет областная прокуратура.

#Новости#Больницы#Здоровье#Тяжкий вред здоровью#Медицина#Женя#Общество
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