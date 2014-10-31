Хирург больницы № 8 не смог диагностировать аппендицит

По версии следствия, дежурный хирург Г. не провел полноценный осмотр пациентки, что не позволило ему диагностировать острый аппендицит. На следующий день состояние девочки ухудшилось, с подозрением на острый аппендицит и острый перитонит её экстренно отправили в расположенную в г. Ишиме областную больницу № 4, где прооперировали. После этого пациентка 5 января была доставлена в Тюмень, где перенесла ещё две операции.