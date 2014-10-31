Горячие новости: зарубежная недвижимость депутатов, новый мост, пациент больницы выбросился из окна

Второй в рейтинге на этой неделе оказалась приятная новость о начале строительства нового моста через Туру в районе Лесобазы, а также развязки на улице Дамбовской. Эту информацию на сайте NashGorod.ru посмотрели более трех тысяч человек. Протяженность будущего моста составит почти 720 погонных метров, длина развязки на улице Дамбовской вместе со съездами — почти 2 км. В общей сложности мостостроителям необходимо построить почти 4 километра дорог и мостов. В настоящее время подрядчик выполняет подготовительные работы, однако уже до конца месяца рабочие должны выйти на строительную площадку. Строители обещают закончить работу до конца 2015 года. Тюменцы в своих комментариях активно высказывали пожелания, чтобы и в других районах города появились новые мосты.