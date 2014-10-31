Горячие новости: зарубежная недвижимость депутатов, новый мост, пациент больницы выбросился из окна

Возглавляет рейтинг интересная новость о том, что депутаты Тюменской областной думы владеют недвижимостью и земельными участками в зарубежных странах. Этот факт заинтересовал 3285 пользователей портала NashGorod.ru. Как оказалось, у чиновников нашего города есть имущество в Австрии, Германии, Болгарии и на Кипре. Так, у депутата Тюменской областной думы Владимира Пискайкина в Германии имеется крупный деревообрабатывающий цех. Еще один депутат Алексей Салмин владеет домом на Кипре площадью 321 кв.м. У ряда чиновников квартиры в Австрии, Болгарии, Украине. «Если власть ворует, то виновато общество, а не власть, которая это общество не боится», — данный комментарий одного из тюменцев отражает общую позицию пользователей портала.
Второй в рейтинге на этой неделе оказалась приятная новость о начале строительства нового моста через Туру в районе Лесобазы, а также развязки на улице Дамбовской. Эту информацию на сайте NashGorod.ru посмотрели более трех тысяч человек. Протяженность будущего моста составит почти 720 погонных метров, длина развязки на улице Дамбовской вместе со съездами — почти 2 км. В общей сложности мостостроителям необходимо построить почти 4 километра дорог и мостов. В настоящее время подрядчик выполняет подготовительные работы, однако уже до конца месяца рабочие должны выйти на строительную площадку. Строители обещают закончить работу до конца 2015 года. Тюменцы в своих комментариях активно высказывали пожелания, чтобы и в других районах города появились новые мосты.
Замыкает рейтинг трагичная новость — из окна областной клинической больницы № 2 выбросился пациент. Это печальное событие произошло ранним утром 29 октября. Тюменец 69-ти лет выбросился из окна седьмого этажа лечебного учреждения. Мужчина проходил лечение в больнице после успешно проведенной операции. Эта новость шокировала более двух тысяч тюменцев. В своих комментариях пользователи портала NashGorod.ru предполагали, почему мужчина совершил суицид. Некоторые даже считают, что пожилой человек сделал это не самостоятельно. Многие опасаются попасть в больницу, в которой произошла трагедия. По факту гибели человека проводят проверку следователи.
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