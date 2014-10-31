35 000 рублей — зарплата мечты для жителей Тюмени

«То, что в подавляющем большинстве городов ожидания превышают уровень среднего предложения, это нормально, — комментирует ситуацию Анна Хвостова, директор уральского филиала HeadHunter. — В результате этой разницы создается простор для торга компании и соискателя. Только в Челябинске ожидания и предложения полностью совпали. Интересно, что если сравнить данные 2013 года, то уровень почти во всех регионах вознаграждения вырос на 1–3 тысячи рублей. Например, в Екатеринбурге в прошлом году предлагали 31 900 рублей, в Челябинске и Тюмени — 30 000 рублей, в Перми и Кургане — 25 000 рублей, а в Уфе — 24 000 рублей. Однако, Челябинск — единственный город, где уровень средней заработной платы не изменился и остался на уровне 30 000 рублей».