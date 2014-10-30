Зоозащитники возмущены смертями собак и медлительностью чиновников

Как пояснил в ходе круглого стола главный специалист отдела госветнадзора Управления ветеринарии Андрей Трапезников, собачья чума не представляет опасности для человека, однако, пока пришлось временно закрыть приют на Кедровой и приостановить отлов, дабы не заразить других животных. Директор «ЛесПаркХоза» Сергей Нефедов в свою очередь рассказал, что у службы не было возможности за бюджетные деньги закупить вакцину впрок при открытии пункта временного содержания. Пришлось бы банально выкинуть на ветер значительную бюджетную сумму, потому как срок годности сыворотки всего полтора года. Ее приходится покупать по муниципальным контрактам небольшими партиями. «Могу сказать, что все необходимые мероприятия по разделению собак мы выполняем. У нас 150 вольеров, 20 из них отданы под карантинных животных. Вскоре по мунконтракту у нас должна быть закупка всего необходимого, — пояснил Нефедов. — С Управлением ветеринарии общий язык так же был найден, они у нас были несколько раз».
Отметим, что в июле этого года вступило в силу постановление администрации Тюмени об изменении порядка отлова и содержания безнадзорных домашних животных. Процедура упростилась, облегчив жизнь и собаколовам, и горожанам.
Однако зоозащитники остались не в восторге от того, как выполняются эти новые правила. Как отметила в своем докладе представитель тюменского Общества защиты животных и директор приюта «Лучший друг» Анна Москвина, отлов, прививание и стерилизация бродячих собак в Тюмени идет слишком медленно. Как результат — вспышки заболеваний, а бездомных собак на улицах города не становится меньше.
Собственно, концепция борьбы с популяцией брошенных животных подразумевает, что стерилизованное и привитое животное возвращается на прежнее место обитания. В противном случае его место неизбежно займет другое и далеко не факт, что оно будет не агрессивным, привитым и не способным к размножению. В приюте на содержании же должны оставаться крупные, агрессивные или больные особи, которые так или иначе представляют опасность для человека. Собственно, правилами отлова Тюмени это и предусмотрено — на волю выпускают только животных не крупнее 70 см. в холке. Умерщвлять собак теперь и вовсе запрещено. Делать это позволяют лишь в случае неизлечимой болезни, травм или какого-то заразного для человека заболевания.
Уничтожение животных по оценке ветеринаров и зоозащитников метод не только не гуманный, но и неэффективный. В качестве примера Анна Москвина привела опыт Болгарии, где численность бродячих собак пошла на спад только после того, как с 2006 года там начали стерилизовать и выпускать их в прежние места обитания, одновременно ограничив доступ к кормовой базе. Количество дворняг в Софии таким образом сократилось с 20 тысяч до 6,6 тысяч в течение восьми лет.
В Тюмени, по оценке сотрудников Института биотехнологии и ветеринарной медицины Государственного Аграрного университета Северного Зауралья, чтобы достичь положительных результатов, необходимо ежегодно обрабатывать не менее 2,5 тысяч бродячих собак.
Для этого, рассказала директор института Клавдия Сидорова, процесс отлова и стерилизации должен идти интенсивнее: в течение максимум двадцати дней. Это поможет одновременно снизить стоимость услуг пункта временного содержания и увеличит его пропускную способность. Пока же животные могут жить в вольере до полугода и оставаться не привитыми. Отчасти этим и объясняется вспышка собачьей чумы.
«Когда мы пришли с общественным контролем в „ЛесПаркХоз“ 20 октября, там из 221 животного лишь 16 оказались стерилизованы. Напоминает ситуацию 2012 года, когда в прежнем пункте временного содержания (в поселке ММС, где сейчас находится приют „Лучший друг“ — прим. Nashgorod.ru), из 144 собак были привиты только пять. Иными словами, соотношение совершенно идентичное. Вместо живодерни, где собак истребляли, мы получили концлагерь. Хрен редьки не слаще оказался, — отметила Анна Москвина. — Я считаю, что пункт временного содержания должен предупреждать распространение заболеваний, а не распространять их. Сегодня там развивается чума плотоядных, завтра может развиться бешенство, а это уже опасно для человека. И я уже несколько раз говорила, что при таком скоплении животных, надо вакцинировать от бешенства в первоначальные дни поступления».
Недовольство зоозащитницы вызвало и то, что комплексный план по сокращению популяции животных, по большинству пунктов так и остался на бумаге. Многие мероприятия, которые в нем были прописаны еще весной, до сих пор не были исполнены. Это касается, к примеру, просветительской работы среди населения, распространения социальной рекламы и создания единой базы всех найденных в городе животных.
Помимо всего прочего на льготную стерилизацию домашних животных еще в мае было выделено из городского бюджета около 1,7 млн. рублей, однако, деньги так и не были освоены, поскольку два департамента администрации города не сумели согласовать соответствующее постановление.
«Благодаря этим деньгам, сейчас бы как минимум две с половиной тысячи щенков из частного сектора не появились на свет и не выросли во взрослых бродячих собак, — констатировала Москвина. — Хотелось бы, чтобы меня поняли правильно. Изменения, которые были внесены и вся эта программа, это очень большой и важный шаг. И очень замечательно, что ее поддержал глава администрации города. И, конечно, большой плюс, что начиная с середины 2013 года, животных в нашем городе не уничтожают категорически. То есть за убийство муниципальные средства не оплачиваются, подобное есть не во многих городах страны. Но дальше этого шага мы к сожалению не продвинулись. Чтобы программа действительно работала, она не должна оставаться на бумаге, процесс должен идти быстрее. По нашим подсчетам за два года было стерилизовано всего 11 процентов от общей массы животных, то есть это примерно 5 процентов в год. Мы никогда не достигнем порога эффективности, если будем такими темпами обрабатывать. Вот, к примеру, Институт ветеринарии изъявил желание помогать с вакцинацией и стерилизацией. У них есть все необходимое: и оборудование, и квалифицированные кадры, они могут делать анализы, но это оказалось совершенно никому не интересно».
Одним словом, общественные организации в ходе круглого стола остались недовольны работой городских чиновников и высказали немало критики в их адрес. От координатора коллегии экологов Альберта Фахрутдинова даже поступило предложение лишить МКУ «ЛесПаркХоз» полномочий по отлову, стерилизации и содержанию собак и впредь передавать их только на конкурсной основе, как это было до 2012 года. Смысл предельно ясен: раз казенное учреждение мало заинтересовано в решении проблемы, пусть полномочия отдадут зоозащитникам — у них есть и опыт, и, самое главное, желание заниматься этой чрезвычайно сложной проблемой. Предложение это особого понимания у чиновников не нашло, однако, в итоговую резолюцию мероприятия все-таки было включено.