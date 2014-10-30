Зоозащитники возмущены смертями собак и медлительностью чиновников

«Благодаря этим деньгам, сейчас бы как минимум две с половиной тысячи щенков из частного сектора не появились на свет и не выросли во взрослых бродячих собак, — констатировала Москвина. — Хотелось бы, чтобы меня поняли правильно. Изменения, которые были внесены и вся эта программа, это очень большой и важный шаг. И очень замечательно, что ее поддержал глава администрации города. И, конечно, большой плюс, что начиная с середины 2013 года, животных в нашем городе не уничтожают категорически. То есть за убийство муниципальные средства не оплачиваются, подобное есть не во многих городах страны. Но дальше этого шага мы к сожалению не продвинулись. Чтобы программа действительно работала, она не должна оставаться на бумаге, процесс должен идти быстрее. По нашим подсчетам за два года было стерилизовано всего 11 процентов от общей массы животных, то есть это примерно 5 процентов в год. Мы никогда не достигнем порога эффективности, если будем такими темпами обрабатывать. Вот, к примеру, Институт ветеринарии изъявил желание помогать с вакцинацией и стерилизацией. У них есть все необходимое: и оборудование, и квалифицированные кадры, они могут делать анализы, но это оказалось совершенно никому не интересно».