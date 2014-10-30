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Владельца тюменской автомойки оштрафовали на 30 тысяч рублей

30 октября 2014, 14:00
Под проверку тюменской прокуратуры попала автомойка на ул. Тимофея Чаркова. Автомойка, расположенная в частном секторе и рассчитанная на два моечных места, работала без разрешения на загрязнение воздуха.

Согласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании выданного уполномоченным органом разрешения. Данным документом устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. Между тем автомойка на ул. Т. Чаркова такого разрешения не имела, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура округа возбудила в отношении хозяина автомойки административное дело по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). Накануне по результатам рассмотрения дела департамент недропользования и экологии области подверг его штрафу в размере 30 тыс. рублей.

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