Владельца тюменской автомойки оштрафовали на 30 тысяч рублей

Согласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании выданного уполномоченным органом разрешения. Данным документом устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. Между тем автомойка на ул. Т. Чаркова такого разрешения не имела, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.