УФАС: Перенастройка двухтарифных счетчиков будет осуществляться бесплатно

Управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области пояснило: перепрограммированием приборов учета электроэнергии в Тюменской области бесплатно займутся гарантирующие поставщики: «Тюменьэнергосбыт» — филиал ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Им уже направлены письма о недопущении навязывания или взимания платы с потребителей за перенастройку счетчиков.
В соответствии с действующим законодательством перепрограммирование двухтарифных электросчетчиков осуществляется за счет гарантирующего поставщика без взимания платы с потребителей. Это уже разъяснял минстрой, но «Энергосбытовая компания «Восток» не подтверждала ситуацию, уверяя, что проект постановления Правительства РФ, который предусматривает алгоритм проведения перепрограммирования приборов учета электроэнергии проходит этапы согласования, он еще «сырой», и «перенастройка приборов учета осуществляется специалистами ОАО «ЭК „Восток“ на платной основе. Никаких нормативных актов по бесплатному перепрограммированию в настоящий момент нет», — сообщала пресс-служба энергокомпании. Тем не менее, антимонопольный комитет поставил точку в неразберихе:
Перепрограммировать приборы учета электроэнергии — бесплатно.
«Тюменское УФАС России будет пристально следить за ситуацией. И в случае требования платы с потребителя за перепрограммирование приборов учета электроэнергии, будет применять меры антимонопольного реагирования, которые могут повлечь за собой оборотные штрафы. Обращаемся ко всем жителям Юга Области, и призываем, о подобных фактах письменно сообщать в Тюменское УФАС», — прокомментировал руководитель Управления Дмитрий Шалабодов.
Напомним, после перехода на зимнее время двухтарифные счетчики требуют перенастройки, так как некорректно учитывают электроэнергию.