УФАС: Перенастройка двухтарифных счетчиков будет осуществляться бесплатно

В соответствии с действующим законодательством перепрограммирование двухтарифных электросчетчиков осуществляется за счет гарантирующего поставщика без взимания платы с потребителей. Это уже разъяснял минстрой, но «Энергосбытовая компания «Восток» не подтверждала ситуацию, уверяя, что проект постановления Правительства РФ, который предусматривает алгоритм проведения перепрограммирования приборов учета электроэнергии проходит этапы согласования, он еще «сырой», и «перенастройка приборов учета осуществляется специалистами ОАО «ЭК „Восток“ на платной основе. Никаких нормативных актов по бесплатному перепрограммированию в настоящий момент нет», — сообщала пресс-служба энергокомпании. Тем не менее, антимонопольный комитет поставил точку в неразберихе: