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«Рубин» проведет серию из трех игр на домашнем льду

30 октября 2014, 14:53
Тюменский «Рубин», начиная с сегодняшнего дня, 30 октября, проведет серию домашних игр против троих соперников в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Сегодня подопечные Мисхата Фахрутдинова встретятся с «Нефтяником» из Альметьевска.

Также, согласно расписанию на сайте ВХЛ, хоккеистам предстоит встреча 1 ноября, их соперниками станет казанский «Барс». Заключительная игра домашней серии состоится 3 ноября против «Ариады» из Волжска.

Сегодняшняя встреча обещает быть интересной, хотя бы потому что «Нефтяник» наверняка захочет поквитаться за поражение в прошлом сезоне. Тогда в сентябрьском поединке альметьевский клуб не забросил в ворота «Рубина» ни одной шайбы — 4:0. В целом результат противостояния клубов за последние два года гораздо больше говорит в пользу «Рубина»: 12 встреч и 10 побед тюменцев против двух поражений. По одной игре «рубиновцы» завершили в овертайме и по буллитам.

Между тем известные болельщики «Рубина» уже высказали свои прогнозы по поводу всей домашней серии. Из четверых трое верят, что тюменские хоккеисты одержат победу во всех играх, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Двое считают, что как минимум один матч в серии продлится дольше 60 минут. Все прогнозисты убеждены, что в каждом матче голы будут заброшены обеими командами.

Фото: www.vhlru.ru

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