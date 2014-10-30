«Рубин» проведет серию из трех игр на домашнем льду

Также, согласно расписанию на сайте ВХЛ, хоккеистам предстоит встреча 1 ноября, их соперниками станет казанский «Барс». Заключительная игра домашней серии состоится 3 ноября против «Ариады» из Волжска.
Сегодняшняя встреча обещает быть интересной, хотя бы потому что «Нефтяник» наверняка захочет поквитаться за поражение в прошлом сезоне. Тогда в сентябрьском поединке альметьевский клуб не забросил в ворота «Рубина» ни одной шайбы — 4:0. В целом результат противостояния клубов за последние два года гораздо больше говорит в пользу «Рубина»: 12 встреч и 10 побед тюменцев против двух поражений. По одной игре «рубиновцы» завершили в овертайме и по буллитам.
Между тем известные болельщики «Рубина» уже высказали свои прогнозы по поводу всей домашней серии. Из четверых трое верят, что тюменские хоккеисты одержат победу во всех играх, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Двое считают, что как минимум один матч в серии продлится дольше 60 минут. Все прогнозисты убеждены, что в каждом матче голы будут заброшены обеими командами.
Фото: www.vhlru.ru