«Рубин» проведет серию из трех игр на домашнем льду

Сегодняшняя встреча обещает быть интересной, хотя бы потому что «Нефтяник» наверняка захочет поквитаться за поражение в прошлом сезоне. Тогда в сентябрьском поединке альметьевский клуб не забросил в ворота «Рубина» ни одной шайбы — 4:0. В целом результат противостояния клубов за последние два года гораздо больше говорит в пользу «Рубина»: 12 встреч и 10 побед тюменцев против двух поражений. По одной игре «рубиновцы» завершили в овертайме и по буллитам.