Пьяный водитель на грузовом МАЗе пытался скрыться от инспекторов ГИБДД

«Я не водитель, я еду к своей лапочке», — заявил инспекторам спецбата ДПС водитель грузового МАЗа, следующего из Екатеринбурга в Новый Уренгой.
До этого заявления 57-летний мужчина не остановился по требованию инспекторов на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в районе поселка Каскара. На попытки наряда ДПС остановить его во время движения по трассе, неоднократно выезжал на встречную полосу, пытаясь столкнуть патрульный автомобиль с дороги в кювет. В районе поселка Борки МАЗ все-таки остановили.
Водительского удостоверения у мужчины не оказалось. Представился Сергеем Семеновичем. Сообщил, что МАЗ принадлежит его жене, водителя он выгнал из машины в Тюмени, дальше поехал сам. Это может и не быть правдой, так как вскоре выяснилось, что в Талицком районе Свердловской области этот грузовик снес придорожный столбик.
Пока инспекторы оформляли все необходимые административные материалы, Сергей Семенович успел рассказать о жизни: «и в Афгане был, и сидел». Предлагал инспекторам «договориться», около пяти минут дул в трубку алкотестера, доведя понятых до истерического смеха: «Подуй сам, что я должен лопнуть, елки-палки». Очень долго уговаривал инспекторов отпустить его в кабину МАЗа, при этом честно уверял, что никуда не поедет: «Я не камикадзе, я не сяду за руль».
С трудом, но освидетельствование было проведено, показания прибора составили 1,09 мг/л, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.