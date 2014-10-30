Пьяный водитель на грузовом МАЗе пытался скрыться от инспекторов ГИБДД

Пока инспекторы оформляли все необходимые административные материалы, Сергей Семенович успел рассказать о жизни: «и в Афгане был, и сидел». Предлагал инспекторам «договориться», около пяти минут дул в трубку алкотестера, доведя понятых до истерического смеха: «Подуй сам, что я должен лопнуть, елки-палки». Очень долго уговаривал инспекторов отпустить его в кабину МАЗа, при этом честно уверял, что никуда не поедет: «Я не камикадзе, я не сяду за руль».