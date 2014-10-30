Под Тюменью пьяный водитель улетел в кювет

Сегодня ночью пьяный водитель на ВАЗ-21121 съехал в кювет и опрокинулся на 147-м км автодороги Шадринск — Ялуторовск. Несколько дней назад у мужчины закончился срок лишения права управления транспортом за пьяную езду, он еще не успел получить водительское удостоверение.

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