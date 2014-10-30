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Под Тюменью пьяный водитель улетел в кювет

30 октября 2014, 11:41
Сегодня ночью пьяный водитель на ВАЗ-21121 съехал в кювет и опрокинулся на 147-м км автодороги Шадринск — Ялуторовск. Несколько дней назад у мужчины закончился срок лишения права управления транспортом за пьяную езду, он еще не успел получить водительское удостоверение.

32-летний водитель получил ушиб грудной клетки, у 31-летнего пассажира открытая черепно-мозговая травма. По предварительным данным, водитель без спроса взял ключи от автомобиля у его хозяйки и повез товарища домой.

Теперь, как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, кроме ответственности за ДТП, мужчина будет лишен права управления автомобилем на 3 года и будет обязан заплатить штраф в сумме 50 тысяч рублей.

А в Тюмени на пересечении ул. Барнаульской и объездной дороги столкнулись Mazda и Lifan. Причина аварии — нарушение правил очередности проезда. Пострадали оба водителя, женщины 35-ти и 37-ми лет, у них ушибы, у одной сотрясение головного мозга.

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