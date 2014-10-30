Под Тюменью пьяный водитель улетел в кювет

32-летний водитель получил ушиб грудной клетки, у 31-летнего пассажира открытая черепно-мозговая травма. По предварительным данным, водитель без спроса взял ключи от автомобиля у его хозяйки и повез товарища домой.
Теперь, как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, кроме ответственности за ДТП, мужчина будет лишен права управления автомобилем на 3 года и будет обязан заплатить штраф в сумме 50 тысяч рублей.
А в Тюмени на пересечении ул. Барнаульской и объездной дороги столкнулись Mazda и Lifan. Причина аварии — нарушение правил очередности проезда. Пострадали оба водителя, женщины 35-ти и 37-ми лет, у них ушибы, у одной сотрясение головного мозга.