Представитель Общественной палаты отметил, что допустимая на сегодняшний день скорость в 60 км/ч на деле в большинстве случаев оборачивается во все 80, так как сейчас «двадцаточка» сверху вполне легальна. Между тем уже 55 км/ч при столкновении могут привести к летальному исходу. Он отметил, что во многих европейских странах в населенном пункте можно ехать не более 50 км/ч, а в некоторых норма даже 40 км/ч.