Представитель Общественной палаты отметил, что допустимая на сегодняшний день скорость в 60 км/ч на деле в большинстве случаев оборачивается во все 80, так как сейчас «двадцаточка» сверху вполне легальна. Между тем уже 55 км/ч при столкновении могут привести к летальному исходу. Он отметил, что во многих европейских странах в населенном пункте можно ехать не более 50 км/ч, а в некоторых норма даже 40 км/ч.
Есть и другое решение вопроса, которое недавно предлагало МВД — штрафовать автомобилистов за превышение скорости более чем на 10 км/ч, а не на 20, как сейчас. Московские власти идею поддержали.