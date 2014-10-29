В праздничные дни ГИБДД будет работать в особом режиме

Регистрация транспорта, обмен и выдача водительских удостоверений будет осуществляться: 1, 2, 4 ноября — с 9 до 17 часов, а 3 ноября — не рабочий день (в связи с ремонтом серверного оборудования), сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.