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В праздничные дни ГИБДД будет работать в особом режиме

29 октября 2014, 17:47
В честь Дня народного единства, с 1 по 4 ноября россиян ждут праздничные нерабочие дни. Межрайонный отдел государственного технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД будет работать эти четыре дня по особому графику.

Регистрация транспорта, обмен и выдача водительских удостоверений будет осуществляться: 1, 2, 4 ноября — с 9 до 17 часов, а 3 ноября — не рабочий день (в связи с ремонтом серверного оборудования), сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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