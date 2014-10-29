Сотрудники Соцстраха и Пенсионного фонда скрывали доходы и имущество

Там отметили, что нарушения законодательства были выявлены и в Отделении пенсионного фонда РФ по Тюменской области. Там не соответствующие действительности сведения о своих доходах и имуществе, а также доходах супругов и их имуществе предоставили несколько работников. Так, одна из сотрудниц скрыла сведения об имеющемся в собственности жилом доме, а другая — предоставила недостоверные сведения о доходах от акций, полученных ее супругом.