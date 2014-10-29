Сотрудники Соцстраха и Пенсионного фонда скрывали доходы и имущество

Сотрудники Фонда социального страхования РФ и Отделении пенсионного фонда России по Тюменской области нарушили антикоррупционное законодательство. Они скрыли сведения о доходах и имуществе.
«Согласно действующему законодательству работники названных фондов обязаны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей. Это является одной из мер профилактики коррупции. Установлено, что ряд сотрудников Тюменского регионального Фонда социального страхования представил недостоверные сведения о себе или о своих супругах и несовершеннолетних детях. К примеру, руководитель одного из подразделений фонда утаила полученный супругом доход», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Там отметили, что нарушения законодательства были выявлены и в Отделении пенсионного фонда РФ по Тюменской области. Там не соответствующие действительности сведения о своих доходах и имуществе, а также доходах супругов и их имуществе предоставили несколько работников. Так, одна из сотрудниц скрыла сведения об имеющемся в собственности жилом доме, а другая — предоставила недостоверные сведения о доходах от акций, полученных ее супругом.
В обоих фондах выявлены факты неисполнения законодательства о контроле за соответствием расходов доходам. К примеру, одна из работниц Пенсионного Фонда приобрела двухкомнатную квартиру, стоимость которой (2,8 млн рублей) в три раза превышала сумму общего с супругом дохода за три года. Между тем, в нарушение закона, мероприятия по контролю за расходами этой сотрудницы осуществлены не были.
В связи с этим прокурор Тюменской области внес управляющим Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ и Отделения пенсионного фонда РФ по Тюменской области представления об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. По результатам их рассмотрения 20 сотрудников регионального отделения Фонда социального страхования РФ и 10 сотрудников Отделения пенсионного фонда РФ по Тюменской области привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.