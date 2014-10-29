Работа бетонного завода приостановлена по требованию прокуратуры

Между тем, установлено, что бетонный завод ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Транспорт» размещен и запущен в эксплуатацию без разработанного проекта санитарно-защитных зон и санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, завод осуществлял выброс вредных веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения.