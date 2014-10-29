Работа бетонного завода приостановлена по требованию прокуратуры

В Тюмени по требованию прокуратуры приостановлена работа бетонного завода ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Транспорт.», расположенного на 6 км Велижанского тракта. Завод не только загрязнял воздух, но и вообще эксплуатировался без санитарно-эпидемиологического заключения.
Это выяснилось в результате проверки соблюдения законодательства об охране окружающей среды, проведенной прокуратура Ленинского округа г. Тюмени совместно с областным департаментом недропользования и экологии.
«Согласно Федеральному закону „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ размещение объектов гражданского, промышленного назначения допускается после утверждения проектов санитарно-защитных зон и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных проектов санитарным правилам. Установка по производству бетона относится к IV классу опасности объектов, санитарно-защитная зона которых ориентировочно должна составлять 100 метров», — отметили в прокуратуре Ленинского округа г. Тюмени.
Между тем, установлено, что бетонный завод ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Транспорт» размещен и запущен в эксплуатацию без разработанного проекта санитарно-защитных зон и санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, завод осуществлял выброс вредных веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения.
Прокуратура округа возбудила в отношении ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Транспорт» административные дела по ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
28 октября Ленинский районный суд г. Тюмени, рассмотрев дела, вынес постановление о приостановлении деятельности бетонного завода на 30 суток. Прокуратура округа проконтролирует исполнение судебного решения.
Напомним, что ранее по требованию прокуратуры были оштрафованы два бетонных завода, которые также без разрешения выбрасывали в воздух вредные вещества.