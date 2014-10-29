Госдума рассмотрит запрет телерекламы в вечерние часы и выходные

Госдума 14 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете прерывать рекламой телепередачи и фильмы в вечернее время. В тексте документа указано, что запрет коснется роликов, транслируемых с 19 до 23 часов в будние дни и с 11 до 23 часов — в выходные и праздничные дни. Об этом говорится в материалах Госдумы.