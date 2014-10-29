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Госдума рассмотрит запрет телерекламы в вечерние часы и выходные

29 октября 2014, 17:01
Госдума 14 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете прерывать рекламой телепередачи и фильмы в вечернее время. В тексте документа указано, что запрет коснется роликов, транслируемых с 19 до 23 часов в будние дни и с 11 до 23 часов — в выходные и праздничные дни. Об этом говорится в материалах Госдумы.

Согласно пояснительной записке, «принятие законопроекта позволит гражданам более полноценно использовать свое время и получать удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач». С помощью такой меры депутаты планируют защитить граждан от вмешательства рекламы в их личную жизнь.

В записке также отмечается, что при желании человек всегда может найти нужную ему информацию о том или ином товаре или услуге, поэтому необходимости заполнять его жизнь бесконечной рекламой нет.

Законопроект о запрете телерекламы в вечерние часы предложили депутаты фракции ЛДПР 17 октября 2013 года. В начале декабря ответственным за проект был назначен комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Фото: http://millionersha.info

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