Госдума рассмотрит запрет телерекламы в вечерние часы и выходные

Согласно пояснительной записке, «принятие законопроекта позволит гражданам более полноценно использовать свое время и получать удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач». С помощью такой меры депутаты планируют защитить граждан от вмешательства рекламы в их личную жизнь.
В записке также отмечается, что при желании человек всегда может найти нужную ему информацию о том или ином товаре или услуге, поэтому необходимости заполнять его жизнь бесконечной рекламой нет.
Законопроект о запрете телерекламы в вечерние часы предложили депутаты фракции ЛДПР 17 октября 2013 года. В начале декабря ответственным за проект был назначен комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
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