Выставка «Тюменская марка» стартует 30 октября

Традиционно, на выставке представляются экспозиции участников конкурса — предприятий малого и среднего бизнеса — как хорошо известных тюменцам товаров и услуг, так и новых предложений тюменских предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах промышленного производства и сервиса, пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, оказания услуг для населения, гостеприимства и организации досуга, сообщают в департаменте экономики и стратегического развития администрации города Тюмени.