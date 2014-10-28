Выставка «Тюменская марка» стартует 30 октября

Традиционно, на выставке представляются экспозиции участников конкурса — предприятий малого и среднего бизнеса — как хорошо известных тюменцам товаров и услуг, так и новых предложений тюменских предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах промышленного производства и сервиса, пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, оказания услуг для населения, гостеприимства и организации досуга, сообщают в департаменте экономики и стратегического развития администрации города Тюмени.
В рамках выставки «Тюменская марка» в 2014 году планируется проведение насыщенной деловой программы, включающей следующие мероприятия:
— Мастер-класс «Тенденции развития предпринимательской культуры малого и среднего бизнеса в современной Германии» (в рамках 20-летия побратимских отношений с городом Целле);
— Конференция «Перспективы развития бизнеса тюменских производителей товаров и услуг, в том числе выхода на внерегиональные рынки»;
— «Круглый стол» по вопросам экспорта продукции и осуществления валютного контроля для участников внешнеэкономической деятельности»;
— Презентация «Инфраструктура продвижения малых и средних компаний Тюменской области на рынки ближнего и дальнего зарубежья».
Администрация города Тюмени приглашает всех желающих посетить выставку тюменских производителей товаров и услуг, которая пройдет с 30 октября по 1 ноября с 10.00 до 20.00 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал.
Торжественная церемония открытия выставки «Тюменская марка» в 2014 году состоится 30 октября в 14.00 часов.
Фото: http://news.rambler.ru