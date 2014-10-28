В Тюмени будет самая холодная зима за последние пять лет

«Изменения климата цикличны. С 1946 по 1976 год был холодный цикл, на смену которому пришел теплый. Он должен был закончиться еще в начале XXI века, но немного продлился из-за повышенной солнечной активности, которая наблюдалась несколько лет, — сказал Мельников. — Сейчас погода приходит в норму в соответствии с существующими циклами».
В среднем, по данным ученого, в ближайшие 35 лет будет на один градус холоднее, чем с 1976 по 2014 год. По словам Мельникова, эти кратковременные циклы, теплые и холодные, сменяют друг друга на фоне глобального потепления.
«За последние 100 лет потеплело на 0,2 — 0,6 градуса. И глобальный процесс потепления продолжается. Это видно по увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере. По данным международного метеорологического бюро, с 1964 по 2014 год количество углекислого газа в атмосфере увеличилось на 25 процентов», — уточнил он.
«Что касается краткосрочной перспективы, то нас ждет холодный цикл, который через 30–35 лет сменит теплый цикл, на смену ему через треть века вновь придет похолодание», — добавил Мельников. — Предстоящая зима в Сибирском федеральном округе будет на 5–10 градусов холоднее прошлогодней. Температуры этой зимой будут достаточно неустойчивыми. Это будет самая холодная зима за последние пять лет».
Фото: http://www.1tvnet.ru