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В Тюмени будет самая холодная зима за последние пять лет

28 октября 2014, 12:47
Ранняя зима, которая неожиданно наступила в Сибирском федеральном округе, связана с приходом холодного климатического цикла протяженностью около 35 лет. Об этом сообщил академик РАН, председатель президиума тюменского научного сообщества сибирского отделения РАН Владимир Мельников.
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Тюмень

«Изменения климата цикличны. С 1946 по 1976 год был холодный цикл, на смену которому пришел теплый. Он должен был закончиться еще в начале XXI века, но немного продлился из-за повышенной солнечной активности, которая наблюдалась несколько лет, — сказал Мельников. — Сейчас погода приходит в норму в соответствии с существующими циклами».

В среднем, по данным ученого, в ближайшие 35 лет будет на один градус холоднее, чем с 1976 по 2014 год. По словам Мельникова, эти кратковременные циклы, теплые и холодные, сменяют друг друга на фоне глобального потепления.

«За последние 100 лет потеплело на 0,2 — 0,6 градуса. И глобальный процесс потепления продолжается. Это видно по увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере. По данным международного метеорологического бюро, с 1964 по 2014 год количество углекислого газа в атмосфере увеличилось на 25 процентов», — уточнил он.

«Что касается краткосрочной перспективы, то нас ждет холодный цикл, который через 30–35 лет сменит теплый цикл, на смену ему через треть века вновь придет похолодание», — добавил Мельников. — Предстоящая зима в Сибирском федеральном округе будет на 5–10 градусов холоднее прошлогодней. Температуры этой зимой будут достаточно неустойчивыми. Это будет самая холодная зима за последние пять лет».

Фото: http://www.1tvnet.ru

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