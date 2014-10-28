В Тюмени будет самая холодная зима за последние пять лет

«Изменения климата цикличны. С 1946 по 1976 год был холодный цикл, на смену которому пришел теплый. Он должен был закончиться еще в начале XXI века, но немного продлился из-за повышенной солнечной активности, которая наблюдалась несколько лет, — сказал Мельников. — Сейчас погода приходит в норму в соответствии с существующими циклами».