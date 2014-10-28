Прием в колледжи и ПТУ могут продлить до конца декабря

Срок приема документов на обучение в колледжи и ПТУ могут продлить до 31 декабря. С соответствующим предложением выступило Министерство образования и науки РФ.
В ведомстве объясняют предложение необходимостью популяризации среднего специального образования среди молодежи. Если учебное заведение не наберет полный комплект студентов и будет иметь свободные места, оно сможет проводить прием будущих специалистов до конца текущего года. Сейчас прием документов заканчивается 25 августа.
«Эта мера позволит продлить прием на свободные места — в первую очередь, на специальности и направления подготовки, отвечающие запросам региона, региональных секторов экономики, ведущих отраслевых предприятий. Подчеркнем, что прием может вестись только в рамках контрольных цифр приема», — пояснили в пресс-службе Минобрнауки.
Одной из причин увеличения срока приема абитуриентов является принципиальная позиция правительства о важности рабочих профессий в современной России. Вице-премьер Ольга Голодец ранее подчеркивала, что к настоящему моменту доля молодежи, идущей в профессиональные колледжи, существенно выросла по сравнению с предыдущими годами, а в 2014 году конкурс на некоторые специальности превышал шесть человек на место.
В свою очередь, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Виктор Демин пояснил, что причина этой инициативы не только в стремлении заполнить учебные места, но и в организации финансовой деятельности.
«Финансовый год начинается с 1 января, и финансирование учреждений по госзаказу начинается тогда же. Чтобы получить максимальное финансирование, учебные заведения стремятся выйти на контрольные цифры приема учащихся», — подчеркнул Демин.
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