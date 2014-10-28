Прием в колледжи и ПТУ могут продлить до конца декабря

Одной из причин увеличения срока приема абитуриентов является принципиальная позиция правительства о важности рабочих профессий в современной России. Вице-премьер Ольга Голодец ранее подчеркивала, что к настоящему моменту доля молодежи, идущей в профессиональные колледжи, существенно выросла по сравнению с предыдущими годами, а в 2014 году конкурс на некоторые специальности превышал шесть человек на место.