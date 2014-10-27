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В «Тюмень-дзюдо» отобрали лучших на всероссийские соревнования

27 октября 2014, 15:12
Победители и призеры первенства Тюменской области по дзюдо получили право выступать за сборную региона на предстоящих всероссийских соревнованиях. Турнир среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок носил характер открытого и прошел в Центре олимпийского подготовки «Тюмень-дзюдо» в субботу, 25 октября.

В итоге чемпионами сразу в двух возрастных категориях стали шестеро тюменцев: Иван Мариненков, Рустам Амирметов, Ахмед Магомедов, Елена Буторина, Айгуль Таштимирова и Елизавета Корсакова.

Во взрослой категории первые места достались Давиду Сесиашвили, Спартаку Майсурадзе, а также Дарье Придеиной и Юлии Золотаревой, сообщает пресс-служба ЦОП «Тюмень-дзюдо».

В соревнованиях принимали участие не только представители спортивных школ Тюменской области, но и дзюдоисты из Челябинской, Курганской, Омской, Свердловской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

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