В «Тюмень-дзюдо» отобрали лучших на всероссийские соревнования

Победители и призеры первенства Тюменской области по дзюдо получили право выступать за сборную региона на предстоящих всероссийских соревнованиях. Турнир среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок носил характер открытого и прошел в Центре олимпийского подготовки «Тюмень-дзюдо» в субботу, 25 октября.