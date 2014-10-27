Сотрудник ДПС стрелял по колесам водителя-наркомана

В Тюмени сотрудник ДПС вынужден был стрелять по колесам автомобиля, на котором пытался скрыться водитель-наркоман, нарушивший правила дорожного движения.
Вечером 26 октября в полицию поступило сообщение о том, что по улице Орджоникидзе с нарушением правил дорожного движения и на большой скорости передвигается автомобиль Honda Civic.
«На требование прибывших сотрудников ППС об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, резко увеличив скорость и совершив наезд на стажера по должности полицейского патрульно-постовой службы. Для остановки транспортного средства сотрудник ДПС произвел три выстрела из табельного оружия по колесам», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Машина была остановлена, а водитель задержан.
В ходе проведенной медицинской экспертизы установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него составлен административный протокол.