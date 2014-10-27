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Сотрудник ДПС стрелял по колесам водителя-наркомана

27 октября 2014, 10:16
В Тюмени сотрудник ДПС вынужден был стрелять по колесам автомобиля, на котором пытался скрыться водитель-наркоман, нарушивший правила дорожного движения.
Сюжет
Полиция

В Тюмени сотрудник ДПС вынужден был стрелять по колесам автомобиля, на котором пытался скрыться водитель-наркоман, нарушивший правила дорожного движения.

Вечером 26 октября в полицию поступило сообщение о том, что по улице Орджоникидзе с нарушением правил дорожного движения и на большой скорости передвигается автомобиль Honda Civic.

«На требование прибывших сотрудников ППС об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, резко увеличив скорость и совершив наезд на стажера по должности полицейского патрульно-постовой службы. Для остановки транспортного средства сотрудник ДПС произвел три выстрела из табельного оружия по колесам», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Машина была остановлена, а водитель задержан.

В ходе проведенной медицинской экспертизы установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него составлен административный протокол.

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