Сотрудник ДПС стрелял по колесам водителя-наркомана

«На требование прибывших сотрудников ППС об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, резко увеличив скорость и совершив наезд на стажера по должности полицейского патрульно-постовой службы. Для остановки транспортного средства сотрудник ДПС произвел три выстрела из табельного оружия по колесам», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.