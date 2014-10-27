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Скрипка и альт вступят в «Поединок»

27 октября 2014, 09:16
Дуэт скрипки и альта под названием «Поединок» в составе Карена Шахгалдяна и Максима Новикова выступит на сцене филармонии 3 ноября, начало в 19:00.
Сюжет
Тюмень

Карен Шахгалдян — лауреат международного конкурса имени Пабло Сарасате в Испании, стипендиат Международного фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича, стипендии Давида Ойстраха, один из наиболее талантливых и востребованных скрипачей своего поколения, выступает как сольный исполнитель и в составе Трио имени Хачатуряна.

Максим Новиков выступает как камерный музыкант, среди его постоянных партнёров — Ксения Башмет, Яша Кацнельсон, Борис Андрианов. Сотрудничает с Новым русским квартетом, постоянный партнёр Трио имени Хачатуряна. Выступал как солист с многими симфоническими и камерными оркестрами в России, Европе и Азии. Максим играет на собственном альте работы итальянского мастера ЭнрикоЧерути.

Стоимость билетов: 400 — 800 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77

#Новости#Музыка#Филармония#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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