Скрипка и альт вступят в «Поединок»

Карен Шахгалдян — лауреат международного конкурса имени Пабло Сарасате в Испании, стипендиат Международного фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича, стипендии Давида Ойстраха, один из наиболее талантливых и востребованных скрипачей своего поколения, выступает как сольный исполнитель и в составе Трио имени Хачатуряна.