Скрипка и альт вступят в «Поединок»

Карен Шахгалдян — лауреат международного конкурса имени Пабло Сарасате в Испании, стипендиат Международного фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича, стипендии Давида Ойстраха, один из наиболее талантливых и востребованных скрипачей своего поколения, выступает как сольный исполнитель и в составе Трио имени Хачатуряна.
Максим Новиков выступает как камерный музыкант, среди его постоянных партнёров — Ксения Башмет, Яша Кацнельсон, Борис Андрианов. Сотрудничает с Новым русским квартетом, постоянный партнёр Трио имени Хачатуряна. Выступал как солист с многими симфоническими и камерными оркестрами в России, Европе и Азии. Максим играет на собственном альте работы итальянского мастера ЭнрикоЧерути.
Стоимость билетов: 400 — 800 руб.
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