На концерте «Северного Флота» царило безумие

Это первый тур нового рок-проекта, созданного музыкантами группы «Король и шут» летом 2013 года. В «Северном Флоте» играют все участники «КиШ» за исключением Андрея Князева, покинувшего коллектив в 2011 году, и Михаила Горшенева, который ушел из жизни.
«Надо отдать должное звукооператору, потому что даже далеко от колонок звук был чистым и разборчивым».
В Тюмени «Северный флот» представил свой дебютный альбом, который на днях был официально выпущен и уже успел попасть в топ продаж GooglePlay (Россия).
Один из гостей мероприятия, тюменский музыкант Артем Плынский поделился своими впечатлениями: «С самого начала концерта я решил не кидаться в гущу зрителей, а послушать музыку стоя подальше от сцены. Надо отдать должное звукооператору, потому что даже далеко от колонок звук был чистым и разборчивым. Группа отлично отыграла все песни, зрители кричали „Хой“ и показывали козу на протяжении всего концерта. А спустя какое-то время даже я не мог стоять в стороне — зазвучали старые, хорошо знакомые всем поклонникам „Короля и Шута“ песни. И вот тогда началось настоящее безумие! Слушатели бешено прыгали и неистово трясли головами!
Концерт пролетел на одном дыхании, почти незаметно. И я могу с уверенностью сказать, что жду от группы следующего альбома, потому что этого мне уже мало…»
А дебютный альбом действительно впечатляет! Изначально музыканты «Северного Флота» планировали обратиться за помощью в написании текстов к драматургам Михаилу Бартеневу и Андрею Усачёву, с которыми уже сотрудничали при создании песен к мюзиклу TODD. Впоследствии от этой идеи отказались и решили писать тексты самостоятельно.
А спустя какое-то время даже я не мог стоять в стороне — зазвучали старые, хорошо знакомые всем поклонникам «Короля и Шута» песни. И вот тогда началось настоящее безумие!
Ещё во время тура «Прощание» осенью 2013 года Александр Леонтьев сказал в интервью, что тексты для нового альбома будут посвящены скорее личностной лирике и, возможно, мистике, нежели социальным темам. Позже Александр говорил, что тематика текстов будет скорее притчевая, более взрослая и философская, чем была в «Короле и Шуте».
Некоторые песни группы, первыми представленные широкой публике, всё же затрагивают социальные темы, но в иносказательной форме. Например, песня «Старый крысолов» посвящена проблеме зависимости от наркотиков, а песня «Красные реки» затрагивает антивоенную тему.
Стоит отметить, что каждую песню нового альбома посетители концерта встречали с энтузиазмом и даже знали слова. Любители творчества «Северного флота» с уважением и признанием относятся к музыкантам, это невозможно не заметить. И я думаю, что группа этого действительно заслуживает! Впечатляющий старт, и хотелось бы, чтобы группа не останавливалась в своем развитии и продолжала радовать своих поклонников. «Северный флот», только вперед!