На концерте «Северного Флота» царило безумие

Один из гостей мероприятия, тюменский музыкант Артем Плынский поделился своими впечатлениями: «С самого начала концерта я решил не кидаться в гущу зрителей, а послушать музыку стоя подальше от сцены. Надо отдать должное звукооператору, потому что даже далеко от колонок звук был чистым и разборчивым. Группа отлично отыграла все песни, зрители кричали „Хой“ и показывали козу на протяжении всего концерта. А спустя какое-то время даже я не мог стоять в стороне — зазвучали старые, хорошо знакомые всем поклонникам „Короля и Шута“ песни. И вот тогда началось настоящее безумие! Слушатели бешено прыгали и неистово трясли головами!