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Лучше всех бороться с никотиновой зависимостью помогают в ОКБ№ 2

27 октября 2014, 13:12
В конкурсе «Лучшая школа по отказу от курения-2014» победу одержала Областная клиническая больница № 2. Результаты были подведены на основании рейтинга оценок, выставленных членами конкурсной комиссии.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, второе место заняла городская поликлиника № 12, а «бронзу» взяла Областная больница № 4 (г. Ишим).

На основании оценки образовательных программ, анализа деятельности работы медицинского работника, ведущего школу медицинской помощи по отказу от табакокурения в номинации «Самая лучшая программа по отказу от курения» 1 место присуждено руководителю школы по отказу от курения Областной клинической больницй № 2 Александре Фроловой, 2 место — врачу центра здоровья городской поликлиники № 12 Елене Мурамцевой и третье место получила врач отделения профилактики Областной больницы № 11 Ольга Резникова.

Добавим, в конкурсе приняли участие 24 школы отказа от курения. Экспертная оценка складывалась из нескольких критериев по пятибалльной шкале: нормативная и материально-техническая база школы, охват слушателей, уровень квалификации специалиста, регулярность и эффективность работы, количество коммуникативных каналов, используемых для информирования населения о школе, раздаточный материал (наглядность, информативность, мотивационность), использование современных технологий, наглядных пособий, соответствие выполнению основных задач обучения, оценка проблем и предложений по усовершенствованию направления деятельности.

Фото: drug.org.ru

#Новости#Департамент здравоохранения#Табакокурение#Областная клиническая больница#Здоровье#Поликлиника#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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