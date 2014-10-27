Лучше всех бороться с никотиновой зависимостью помогают в ОКБ№ 2

Добавим, в конкурсе приняли участие 24 школы отказа от курения. Экспертная оценка складывалась из нескольких критериев по пятибалльной шкале: нормативная и материально-техническая база школы, охват слушателей, уровень квалификации специалиста, регулярность и эффективность работы, количество коммуникативных каналов, используемых для информирования населения о школе, раздаточный материал (наглядность, информативность, мотивационность), использование современных технологий, наглядных пособий, соответствие выполнению основных задач обучения, оценка проблем и предложений по усовершенствованию направления деятельности.