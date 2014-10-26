Жириновский предложил ввести пошлину для владельцев собак

Для того, чтобы получить лицензию на куплю-продажу собак опасных пород, гражданам нужно будет предоставить медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма и наркомании. Лицензия для граждан будет выдаваться на 5 лет, а для юрлиц — на 10 лет. При этом в законопроекте не устанавливаются породы, которые будут считаться опасными.