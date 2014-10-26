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Жириновский предложил ввести пошлину для владельцев собак

26 октября 2014, 12:34
Законопроект, в подготовке которого, помимо Жириновского, участвовали депутаты Алексей Диденко и Виталий Золочевский, размещен в базе законопроектов Госдумы.
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Тюмень

Согласно документу, при регистрации собак граждане должны получать регистрационное удостоверение и номерной жетон, который должен закрепляться на ошейнике у собаки.

В законопроекте не уточняется размер пошлины, который планируется взимать при регистрации собак с их владельцев.

Депутаты также предлагают обязать граждан получать специальную лицензию на куплю-продажу и содержание собак. Для того, чтобы получить лицензию на приобретение собаки, согласно законопроекту, необходимо быть старше 18 лет.

Кроме того, для приобретения собак всех пород, кроме декоративных и комнатных пород, необходимо пройти курсы по дрессировке. Подобную меру парламентарии объясняют тем, что «в настоящее время зафиксировано множество случаев нападения на человека собак, относящихся к потенциально опасным породам». Об этом сообщает РБК.

Для того, чтобы получить лицензию на куплю-продажу собак опасных пород, гражданам нужно будет предоставить медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма и наркомании. Лицензия для граждан будет выдаваться на 5 лет, а для юрлиц — на 10 лет. При этом в законопроекте не устанавливаются породы, которые будут считаться опасными.

Фото: yashomatinandan.wordpress.com

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