Тюменка перепродавала квоты на работу мигрантов

Отметим, что санкция ч.1 ст. 322.1 УК РФ такие виды наказаний, как штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 420 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 5 лет.