Тюменка перепродавала квоты на работу мигрантов

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области в ходе спецмероприятий вышло на тюменку, которая занималась перепродажей квот на работу мигрантов.
«Как полагают правоохранительные органы, женщина за денежное вознаграждение помогала организациям, не получившим квот на привлечение иностранной рабочей силы, покупать их у тех, кто эти квоты своевременно получил», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.
По материалам ФСБ отдел дознания отдела полиции № 3 УМВД России по г. Тюмени возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и участников преступления.
Расследование находится на контроле прокуратуры Тюменской области.
Отметим, что санкция ч.1 ст. 322.1 УК РФ такие виды наказаний, как штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 420 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 5 лет.