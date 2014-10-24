Каждый четвертый россиянин читает в интернете новости

Главные поставщики новостей в рунете — газеты, информагентства, телеканалы и радиостанции. На них приходится 80% сообщений, остальные выпускаются собственно онлайн-СМИ (теми, что работают только в сети) и тематическими сайтами. Впрочем, в регионах пропорция другая — там онлайн-СМИ и тематические сайты выпускают около половины новостей. Как источнику новостей сами СМИ больше всего традиционно доверяют информагентствам. На каждые сто публикаций в информационных агентствах приходится 166 ссылок и 65 перепечаток в других СМИ. В итоге самые цитируемые в рунете — это ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». По этому показателю ТАСС за три года вырвался вперед, а «Коммерсантъ» и «Известия» сильно потеснили РБК, который прежде был четвертым в списке самых цитируемых СМИ, пишут «Ведомости».