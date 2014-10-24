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Каждый четвертый россиянин читает в интернете новости

24 октября 2014, 08:43
Новости в интернете читает только каждый четвертый интернет-пользователь в России, подсчитал «Яндекс» по данным за первые шесть месяцев года. Такой пользователь хотя бы раз в месяц заходит на сайты отечественных СМИ. Активных потребителей новостей еще меньше — только 4% российских пользователей (15% от всех читателей новостей) просматривают на новостных сайтах по 30 и больше страниц в месяц.

«Яндекс» не приводит данные, как изменились эти показатели за последние годы.

При этом СМИ производят все больше и больше новостей. За три года число новостных сообщений российских СМИ увеличилось в 1,5 раза — теперь они каждый день выкладывают в сети 47 000 сообщений, подсчитал «Яндекс». Само число изданий, которые публикуют новости в рунете, выросло примерно в те же полтора раза — с 3000 до 4600. Но этот рост обеспечили только региональные издания, указывает «Яндекс»: на них уже приходится почти половина новостей в рунете, и объем их сообщений за три года вырос в два раза.

Зато уровень активности центральных СМИ с 2011 года практически не изменился.

Сами читатели довольно консервативны — почти половина из них предпочитают пользоваться в течение месяца только одним источником новостей, еще четверть читают новости на двух-трех сайтах.

Главные поставщики новостей в рунете — газеты, информагентства, телеканалы и радиостанции. На них приходится 80% сообщений, остальные выпускаются собственно онлайн-СМИ (теми, что работают только в сети) и тематическими сайтами. Впрочем, в регионах пропорция другая — там онлайн-СМИ и тематические сайты выпускают около половины новостей. Как источнику новостей сами СМИ больше всего традиционно доверяют информагентствам. На каждые сто публикаций в информационных агентствах приходится 166 ссылок и 65 перепечаток в других СМИ. В итоге самые цитируемые в рунете — это ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». По этому показателю ТАСС за три года вырвался вперед, а «Коммерсантъ» и «Известия» сильно потеснили РБК, который прежде был четвертым в списке самых цитируемых СМИ, пишут «Ведомости».

При этом СМИ все чаще стараются публиковать собственные новости или переписывать их своими словами и меньше копировать сообщения коллег: доля перепечаток за три года сильно снизилась. В конце 2010 года сообщения, почти полностью копирующие новости других изданий, составляли 25%. В 2014 году в среднем по России сообщений «под копирку» было лишь 16%.

Для этого исследования поисковик использовал данные своего раздела «Яндекс. Новости» и технологию «Яндекс. Метрика». Мобильные версии сайтов СМИ и их приложения в исследовании не учитывались. Это второе исследование «Яндекса» по медиасфере рунета, первое было выпущено в 2011 году.

#Новости#Интернет#Сайты#Женя#Общество
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