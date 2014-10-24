Горячие новости недели: падение крана, отравление жильцов и утренние пробки

Вторую новость можно было бы записать в разряд курьезных, если бы не печальный результат: 28 жителей дома № 32 по улице 50 лет Октября попали в больницу с отравлением химикатами. Произошло это также в среду, 22 октября. Как оказалось, в ресторане быстрого питания на первом этаже травили тараканов, в результате пары инсектицидов поднялись на верхние этажи. Сейчас этим случаем занимаются в Следственном управлении, возбуждено уголовное дело. В комментариях под этой новостью пользователи отметили, что ответственность за этот случай должны нести не хозяева заведения, где травили насекомых, а Санитарно-эпидемиологическая служба, которая пользовалась опасными химикатами. Кое-кто вспомнил, как таким же образом и с такими же результатами травили тараканов в их доме. Тогда насекомые, спасаясь из подвала, явились в квартиры к жильцам.