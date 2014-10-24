Горячие новости недели: падение крана, отравление жильцов и утренние пробки

На первом месте по просмотрам трагическое ЧП, унесшее жизнь человека, которое произошло утром в среду, 22 октября. На перекрестке улиц Советская и Профсоюзная рухнул башенный кран, погиб крановщик, который в момент аварии находился в кабине. Многотонная конструкция пробила дыру в бетонном заборе стройплощадки и лишь чудом не задела случайных прохожих. Пользователи NashGorod.ru выразили соболезнования по поводу гибели мужчины, а также сделали вполне логичное предположение: скоро все тюменские стройки ждут визиты надзорных органов. Впрочем, кое-кто выразил скепсис по поводу того, что жесткие проверки приведут к какому-либо положительному результату.
Вторую новость можно было бы записать в разряд курьезных, если бы не печальный результат: 28 жителей дома № 32 по улице 50 лет Октября попали в больницу с отравлением химикатами. Произошло это также в среду, 22 октября. Как оказалось, в ресторане быстрого питания на первом этаже травили тараканов, в результате пары инсектицидов поднялись на верхние этажи. Сейчас этим случаем занимаются в Следственном управлении, возбуждено уголовное дело. В комментариях под этой новостью пользователи отметили, что ответственность за этот случай должны нести не хозяева заведения, где травили насекомых, а Санитарно-эпидемиологическая служба, которая пользовалась опасными химикатами. Кое-кто вспомнил, как таким же образом и с такими же результатами травили тараканов в их доме. Тогда насекомые, спасаясь из подвала, явились в квартиры к жильцам.
Наконец, третья по просмотрам новость, разумеется, связана с внезапно пришедшей в город зимой. Точнее с проблемами в виде 8-балльных пробок утром в понедельник, которые она принесла горожанам. Многие тюменцы опоздали на работу из-за заваленных снегом улиц. Пользователи портала оставили более двух десятков историй о своих дорожных приключениях. Абсолютным хитом стал рассказ пользователя «Деревенщина» о том, как накануне в воскресенье он вез в роддом жену, вооружившись лопатой для чистки снега.
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