Бодрое утро с HP. Техно-завтрак

Специалисты компании Hewlett Packard расскажут вам:
*О стратегии группы корпоративных решений НР;
*О новых поколениях серверов HP ProLiant Gen9;
*Об обновлениях в системах хранения данных НР и многом другом.
Кроме того, эта встреча — отличная возможность начать день в хорошей компании коллег по различным IT-направлениям, обсудить общие темы и задать интересующие вопросы специалистам как компании Hewlett Packard, так и IT-компании «Мастер».
А так же просто выпить чашку вкусного кофе.
Регламент мероприятия:
09:15 — 09:30 Регистрация
09:30 — 10:00 Знакомство с участниками. Завтрак.
10:00 — 10:20 Вступительное слово HP — «Стратегия группы корпоративных решений HP»
10:20 — 11:05 Новое поколение серверов HP ProLiant Gen9
11:05 — 11:15 Перерыв
11:15 — 12:00 Обновления в массивах MSA 2040 и 3Par StoreServ
12:00 — 12:30 Обсуждение тем докладов.
Время и место: 28 октября 2014 года (09:15 — 12:30), Деловое кафе «TMN», ул. Республики, 26
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте.
Внимание! Количество участников ограниченно.
Подробности на сайте — mstr.ru