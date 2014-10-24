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Бодрое утро с HP. Техно-завтрак

24 октября 2014, 10:29
IT-компания «Мастер» приглашает руководителей IT-направлений компаний г. Тюмени на интересную и полезную встречу с представителями одного из лидеров мировой IT индустрии — компании «Hewlett Packard».

Специалисты компании Hewlett Packard расскажут вам:

*О стратегии группы корпоративных решений НР;

*О новых поколениях серверов HP ProLiant Gen9;

*Об обновлениях в системах хранения данных НР и многом другом.

Кроме того, эта встреча — отличная возможность начать день в хорошей компании коллег по различным IT-направлениям, обсудить общие темы и задать интересующие вопросы специалистам как компании Hewlett Packard, так и IT-компании «Мастер».

А так же просто выпить чашку вкусного кофе.

Регламент мероприятия:

09:15 — 09:30 Регистрация

09:30 — 10:00 Знакомство с участниками. Завтрак.

10:00 — 10:20 Вступительное слово HP — «Стратегия группы корпоративных решений HP»

10:20 — 11:05 Новое поколение серверов HP ProLiant Gen9

11:05 — 11:15 Перерыв

11:15 — 12:00 Обновления в массивах MSA 2040 и 3Par StoreServ

12:00 — 12:30 Обсуждение тем докладов.

Время и место: 28 октября 2014 года (09:15 — 12:30), Деловое кафе «TMN», ул. Республики, 26

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте.

Внимание! Количество участников ограниченно.

Подробности на сайте — mstr.ru

#Новости#Официальные встречи#IT-технологии#Женя#Экономика
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