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Автобусы идут в объезд улицы Энергетиков

24 октября 2014, 16:31
На время дорожных работ по улице Энергетиков в Тюмени меняются схемы движения автобусов № № 7 м, 43, 75 и 77.

На время дорожных работ по улице Энергетиков в Тюмени меняются схемы движения автобусов № № 7 м, 43, 75 и 77.

Для движения транспорта сегодня, 24 октября, перекрыт участок ул. Энергетиков от Пермякова до Парфенова. Автобусы маршрута № 7 м будут объезжать его по улицам Одесской, Рижской, Севастопольской, Парфенова и 50 лет Октября.

Маршруты № 43 и № 77 будут двигаться в объезд по улицам Одесской, Энергетиков, Парфенова и 50 лет Октября. Маршрут № 75 объезжает закрытый участок по улице 50 лет Октября.

Для посадки и высадки пассажиров могут использоваться все автобусные остановки по маршруту объезда, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс». Схема объезда будет действительна до окончания дорожных работ.

Дополнительную информацию о маршрутах и времени прибытия общественного транспорта можно получить по номеру телефона 8-800-300-1924.

#Новости#Автобусы#Дорожные работы#Транспорт#Маша#Общество
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