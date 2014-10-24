Автобусы идут в объезд улицы Энергетиков

На время дорожных работ по улице Энергетиков в Тюмени меняются схемы движения автобусов № № 7 м, 43, 75 и 77.
Для движения транспорта сегодня, 24 октября, перекрыт участок ул. Энергетиков от Пермякова до Парфенова. Автобусы маршрута № 7 м будут объезжать его по улицам Одесской, Рижской, Севастопольской, Парфенова и 50 лет Октября.
Маршруты № 43 и № 77 будут двигаться в объезд по улицам Одесской, Энергетиков, Парфенова и 50 лет Октября. Маршрут № 75 объезжает закрытый участок по улице 50 лет Октября.
Для посадки и высадки пассажиров могут использоваться все автобусные остановки по маршруту объезда, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс». Схема объезда будет действительна до окончания дорожных работ.
Дополнительную информацию о маршрутах и времени прибытия общественного транспорта можно получить по номеру телефона 8-800-300-1924.