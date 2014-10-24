Автобусы идут в объезд улицы Энергетиков

Для движения транспорта сегодня, 24 октября, перекрыт участок ул. Энергетиков от Пермякова до Парфенова. Автобусы маршрута № 7 м будут объезжать его по улицам Одесской, Рижской, Севастопольской, Парфенова и 50 лет Октября.