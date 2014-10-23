Тюменцы активно участвуют в создании новых маршрутов

Опрос поможет наиболее точно спланировать новые автобусные маршруты через путепровод. Однако результаты опроса являются лишь одним из источников информации. Наряду с ними специалисты по транспорту примут во внимание данные о загруженности уже существующих автобусных маршрутов, статистику о количестве живущих и работающих в разных частях города пассажиров и расчеты по пропускной способности дорог.