Тюменцы активно участвуют в создании новых маршрутов

Стартовавший 7 октября на сайте tgt72.ru опрос поможет МКУ «Тюменьгортранс» определить самые востребованные точки притяжения по ту сторону Транссибирской магистрали для пассажиров восточной части города.
Судя по уже поступившим ответам, транспортные потребности пассажиров распределяются следующим образом. Большинство участников опроса живет в границах улиц Федюнинского, Мельникайте, 30 лет Победы, Широтной, поворот на ТЭЦ-2. Активное участие в опросе также приняли жители Червишевского и Московского трактов.
Наиболее популярные пункты притяжения, по данным опроса, расположены вдоль улиц Республики (в сторону Ялуторовского тракта), 50 лет Октября, Западносибирской и Старотобольского тракта, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса».
Рассказать, откуда и куда хотели бы ездить тюменцы через новую дорожную развязку, можно в разделе «Опрос» на сайте МКУ «Тюменьгортранс» или по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924. Сбор информации от пассажиров продолжится до открытия прямого хода по развязке, намеченного на ноябрь.
Опрос поможет наиболее точно спланировать новые автобусные маршруты через путепровод. Однако результаты опроса являются лишь одним из источников информации. Наряду с ними специалисты по транспорту примут во внимание данные о загруженности уже существующих автобусных маршрутов, статистику о количестве живущих и работающих в разных частях города пассажиров и расчеты по пропускной способности дорог.