Трехметровый робот поднимется в небо над Тюменью

Последнее время практически всему Уралу тотально не везет с погодой: ледяные дожди и суровые снегопады парализуют движение и порядком портят настроение горожанам.
Робот поднимет его и даст надежду, что непогода скоро отступит. Робот уже несколько дней кружит над Екатеринбургом. Его видели на оживленных трассах, рядом с бизнес-центрами и административными зданиями.
«Над созданием небесного арт-объекта трудилось немало дизайнеров, художников и техников. Самым сложным, оказалось, создать механизм, который позволит поднять двухметровую фигуру робота на высоту 50–100 метров. Летающий объект прошел целую серию тестов на специальном полигоне. Красный цвет фигуры привлекает внимание горожан, социальные сети уже заполнились видео очевидцев», — рассказывают организаторы.
По предварительным данным робот в Тюмени появится уже 24 октября. Все желающие смогут сфотографироваться на память с необычным арт-объектом. Это будет первый небесный арт-объект, который самостоятельно поднимется в небо.
На очереди Пермь, Челябинск, Ханты-Мансийск, Уфа и другие города Большого Урала.