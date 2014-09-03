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Украина построит «Стену» на границе с Россией

3 сентября 2014, 18:01
Украинские власти объявили о начале реализации проекта «Стена» на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк на заседании правительства.
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Тюмень

«Мы начинаем проект „Стена“. Это строительство границы между Украиной и Российской Федерацией», — объявил украинский премьер. Яценюк не пояснил, какие именно укрепления планируется возвести на российско-украинской границе.

Украинский премьер также заявил о необходимости утвердить новую военную доктрину страны. При этом по его словам, «единственной угрозой и агрессором» должна быть признана Россия. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «РБК-Украина».

Ранее, в июне, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский уже обращался в администрацию президента Украины с предложением возвести стену на границе с Россией. Проект, предложенный Коломойским, предполагает строительство цельного металлического забора на протяжении почти двух тысяч километров.

Фото: Александр Худотеплый / AFP

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