Угадай место отдыха по фотографии № 29

Угадывайте, в каком кафе, ресторане или пабе сделал снимок фотограф, первым оставьте правильный комментарий под текстом и получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.
На этот раз вам предстоит узнать, в каком из тюменских заведений, оформлены стены бордовыми иллюстрациями — нужны название и адрес.
От одного пользователя принимается один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено. Итоги конкурса мы подведем 8 сентября, в понедельник.
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