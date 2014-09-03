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Угадай место отдыха по фотографии № 29

3 сентября 2014, 14:20
После недолгого перерыва мы продолжаем розыгрыш 500 рублей среди самых наблюдательных и быстрых посетителей заведений общественного питания.
Сюжет
Тюмень

Угадывайте, в каком кафе, ресторане или пабе сделал снимок фотограф, первым оставьте правильный комментарий под текстом и получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.

На этот раз вам предстоит узнать, в каком из тюменских заведений, оформлены стены бордовыми иллюстрациями — нужны название и адрес.

От одного пользователя принимается один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено. Итоги конкурса мы подведем 8 сентября, в понедельник.

Доставим оригинальный букет из свежих цветов в любой дом в Тюмени. Большой выбор букетов на нашем сайте!

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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