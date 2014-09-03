Тюменцы смогут найти себе работу 4 сентября

4 сентября в центре занятости населения г. Тюмени и Тюменского района состоится встреча работодателей с безработными и ищущими работу гражданами.
На встрече вы сможете пообщаться с представителями работодателей, таких как мебельная фабрика «Заречье», «РегионСтройДизайн», «Престиж» и договориться о возможном трудоустройстве.
Вам предложат свободные рабочие места по профессиям: мастер цеха, водитель погрузчика, менеджер по продажам, официант, продавец и другие.
Кроме этого, будут заявлены и вакансии сферы строительства: бетонщик, монтажник систем вентиляции, мастер ремонтно-строительной бригады, отделочник материалов и готовых изделий, плотник, арматурщик, сообщает ГАУ ТО Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района.
Встреча с работодателями состоится с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 В, корп. 3. Телефон горячей линии: 8 (3452) 27-36-05, 27-38-23.
Фото: http://topreferat.znate.ru