Тюменцы смогут найти себе работу 4 сентября

Кроме этого, будут заявлены и вакансии сферы строительства: бетонщик, монтажник систем вентиляции, мастер ремонтно-строительной бригады, отделочник материалов и готовых изделий, плотник, арматурщик, сообщает ГАУ ТО Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района.