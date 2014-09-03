Российским чиновникам предлагают работать до 70 лет

По замыслу автора инициативы, статья 251 закона «О государственной гражданской службе РФ» должна быть дополнена новой частью, которая увеличивает предельный возраст пребывания на госслужбе с нынешних 60 до 65 лет. При этом Лысков предлагает разрешить чиновникам с их согласия выходить на пенсию по достижению 70 лет.