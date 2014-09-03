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Российским чиновникам предлагают работать до 70 лет

3 сентября 2014, 10:02
Повысить предельный возраст пребывания на службе сотрудников аппаратов Федерального собрания, правительства, Конституционного и Верховного судов предложил сенатор Анатолий Лысков.

Повысить предельный возраст пребывания на службе сотрудников аппаратов федерального собрания, правительства, конституционного и верховного судов предложил сенатор Анатолий Лысков.

Соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы, опубликован во вторник, 2 сентября, в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

По замыслу автора инициативы, статья 251 закона «О государственной гражданской службе РФ» должна быть дополнена новой частью, которая увеличивает предельный возраст пребывания на госслужбе с нынешних 60 до 65 лет. При этом Лысков предлагает разрешить чиновникам с их согласия выходить на пенсию по достижению 70 лет.

Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время закон разрешает оставаться на службе до окончания срока полномочий служащим категории «помощники (советники)», а чиновники категории «руководители» высшей группы должностей гражданской службы при согласии президента РФ могут выходить на пенсию в 70 лет.

При этом в аппаратах палат федерального собрания РФ, правительства, конституционного и верховного судов, как отмечается в документе, работают «наиболее квалифицированные и опытные специалисты». Реализация законопроекта, как следует из записки, «соответствует общей тенденции, закрепленной законодательством РФ в отношении судей, прокурорских работников и сотрудников следственного комитета РФ, предельный возраст которых предусмотрен до 70 лет».

При этом Лысков также отмечает, что его законопроект в случае принятия позволит экономить средства пенсионного фонда.

Фото: http://www.lipetskmedia.ru

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