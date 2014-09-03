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«Разыскивается Гарри Поттер». Зачем Тюмень оклеили плакатами?

3 сентября 2014, 12:33
На тумбах и щитах в центре Тюмени на днях появились шутливые плакаты с изображением героев бестселлера Джоан Роулинг с подписями на английском «Пожиратели смерти среди нас», «Вы видели этого волшебника?», «Нежелательное лицо № 1 Гарри Поттер».
Сюжет
Тюмень

Все они призывают зайти в группу «ВКонтакте» vk.com/potterians_of_tyumen, если вы располагаете информацией об этих волшебниках. Таким способом тюменец решил собрать в соцсети тюменских фанатов хроники приключений юного волшебника Гарри Поттера.

«Сага закончилась, но поклонники остались, — рассказал NashGorod.ru создатель группы Кирилл Дорошев. — И им порой хочется пообщаться с единомышленниками. А как их найти? Вот тут и возникает проблема. Нет площадки, нет определенного места, где поклонники Гарри Поттера, проживающие в Тюмени, могли бы пересечься и пообщаться, встретиться, посмотреть любимый фильм и просто повеселиться в компании „братьев по разуму“.

Плюс ко всему Тюмень — студенческий город. Приезжим ребятам бывает сложно найти друзей. И куда проще подружиться в компании таких же как ты. Два года назад я сам приехал в Тюмень и первыми моими друзьями стали ребята из тюменского фэндома сериала „Доктор Кто“. Сейчас этот фэндом стал частью большого Межфандомного объединения, к которому относится и наш „Поттерианский клуб“. Так что наши „объявки“ для всех тех, кто ещё не забыл Мальчика В Очках и его друзей, а так же для всех желающих и заинтересовавшихся».

По словам Кирилла, они периодически собираются вместе с другими фанатами. Было два просмотра фильмов из фильмографии основных актеров. В ближайшие дни планируется встреча с играми и викторинами, а масштабным будет Хэллоуин.

Тюменцы сообщают, что к моменту публикации материала плакаты были уже заклеены.

#Новости#Социальные сети#Книги#Тюмень#Ирина#Культура
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