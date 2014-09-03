«Разыскивается Гарри Поттер». Зачем Тюмень оклеили плакатами?

Плюс ко всему Тюмень — студенческий город. Приезжим ребятам бывает сложно найти друзей. И куда проще подружиться в компании таких же как ты. Два года назад я сам приехал в Тюмень и первыми моими друзьями стали ребята из тюменского фэндома сериала „Доктор Кто“. Сейчас этот фэндом стал частью большого Межфандомного объединения, к которому относится и наш „Поттерианский клуб“. Так что наши „объявки“ для всех тех, кто ещё не забыл Мальчика В Очках и его друзей, а так же для всех желающих и заинтересовавшихся».