На выделенных полосах «А» установят первые камеры

В первую очередь камеры установят на улице Широтной в промежутках между Народной и Моторостроителей, Олимпийской и Пермякова.
На улице Республики камеры появятся на участках от Парфенова до Тульской и от Мельникайте до Холодильной. При необходимости в будущем количество комплексов фотовидеофиксации на выделенных полосах может быть увеличено.
По сравнению с выборочными штрафами для нарушителей, камеры более эффективны. Постоянный мониторинг со временем поможет дисциплинировать водителей и обеспечить общественному транспорту беспрепятственный проезд.
Проект размещения комплексов утвержден, сейчас идет подготовка к проведению аукциона. Отметим, с момента появления выделенных полос на улицах Широтной, Пермякова и Республики прошло три недели. За это время специалисты МКУ «Тюменьгортранс» проверили, как изменилось движение автобусов.
Точность их прибытия увеличилась по разным маршрутам от 3 до 30%. В течение первой половины сентября специалистам предстоит скорректировать расписания автобусов на тех участках, где они могут двигаться быстрее. Это позволит упорядочить движение общественного транспорта по выделенным полосам, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».
Фото: http://autoclubinfo.ru