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На выделенных полосах «А» установят первые камеры

3 сентября 2014, 15:16
Выбраны первые четыре точки размещения комплексов фотовидеофиксации на выделенных полосах в Тюмени.
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Тюмень

В первую очередь камеры установят на улице Широтной в промежутках между Народной и Моторостроителей, Олимпийской и Пермякова.

На улице Республики камеры появятся на участках от Парфенова до Тульской и от Мельникайте до Холодильной. При необходимости в будущем количество комплексов фотовидеофиксации на выделенных полосах может быть увеличено.

По сравнению с выборочными штрафами для нарушителей, камеры более эффективны. Постоянный мониторинг со временем поможет дисциплинировать водителей и обеспечить общественному транспорту беспрепятственный проезд.

Проект размещения комплексов утвержден, сейчас идет подготовка к проведению аукциона. Отметим, с момента появления выделенных полос на улицах Широтной, Пермякова и Республики прошло три недели. За это время специалисты МКУ «Тюменьгортранс» проверили, как изменилось движение автобусов.

Точность их прибытия увеличилась по разным маршрутам от 3 до 30%. В течение первой половины сентября специалистам предстоит скорректировать расписания автобусов на тех участках, где они могут двигаться быстрее. Это позволит упорядочить движение общественного транспорта по выделенным полосам, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

Фото: http://autoclubinfo.ru

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