На тюменском кордодроме пройдет первенство по автомодельному спорту

Как сообщает пресс-служба Областного центра дополнительного образования детей и молодежи, мероприятие состоится на кордодроме Дома природы, техники и спорта по улице Геологоразведчиков, 6а. Соревнования будут проходить в классе радиоуправляемых и кордовых моделей.
В числе участников есть чемпионы России, победители и призеры всероссийских соревнований. Тюменскую команду представит чемпион России 2014 года Геннадий Ухалов, чемпион России в группе радиоуправляемых моделей Евгений Кочнев, а также серебряные призеры первенства России 2014 года Михаил Гагарин и Павел Макаров и другие.