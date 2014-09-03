На тюменском кордодроме пройдет первенство по автомодельному спорту

В числе участников есть чемпионы России, победители и призеры всероссийских соревнований. Тюменскую команду представит чемпион России 2014 года Геннадий Ухалов, чемпион России в группе радиоуправляемых моделей Евгений Кочнев, а также серебряные призеры первенства России 2014 года Михаил Гагарин и Павел Макаров и другие.