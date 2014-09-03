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На тюменском кордодроме пройдет первенство по автомодельному спорту

3 сентября 2014, 11:44
В Тюмени 5–7 сентября пройдет открытое лично-командное первенство по автомодельному спорту, в котором примут участие более 60 участников из Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Сургута, Ишима и Ялуторовска.

Как сообщает пресс-служба Областного центра дополнительного образования детей и молодежи, мероприятие состоится на кордодроме Дома природы, техники и спорта по улице Геологоразведчиков, 6а. Соревнования будут проходить в классе радиоуправляемых и кордовых моделей.

В числе участников есть чемпионы России, победители и призеры всероссийских соревнований. Тюменскую команду представит чемпион России 2014 года Геннадий Ухалов, чемпион России в группе радиоуправляемых моделей Евгений Кочнев, а также серебряные призеры первенства России 2014 года Михаил Гагарин и Павел Макаров и другие.

#Новости#Спорт#Соревнования#Автомодельный спорт#Алексей#Общество
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