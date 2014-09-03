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Бесплатные спектакли и розыгрыш планшета — в театре кукол и масок

3 сентября 2014, 14:46
В честь открытия нового сезона театр кукол и масок приглашает юных зрителей на праздник, который пройдет в субботу, 6 сентября. Начало в 10 часов.
Сюжет
Дети

В «День открытых дверей в 69-ый театральный сезон!» для нас проведут шоу прямо на площади перед театром. В программе:

— игры, конкурсы, викторины, призы;

— выставка домашних питомцев: декоративные кролики и кошки, дефиле собак;

— торговые ряды с различными игрушками для детей.

В фойе театра пройдет мастер-класс кукловождения «Знакомьтесь, я — театральная кукла», юные зрители окунутся в мир профессиональных секретов, даже смогут взять уроки у актеров театра.

Дети смогут бесплатно попасть на спектакли «Теремок» и «Не хочу быть собакой». По окончании каждого спектакля пройдет розыгрыш призов от «Радио 7», главный из всех призов — компьютерный планшет!

#Новости#Театр кукол#Праздники#Дети#Тюмень#Ирина#Культура
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