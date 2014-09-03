Бесплатные спектакли и розыгрыш планшета — в театре кукол и масок

В «День открытых дверей в 69-ый театральный сезон!» для нас проведут шоу прямо на площади перед театром. В программе:
— игры, конкурсы, викторины, призы;
— выставка домашних питомцев: декоративные кролики и кошки, дефиле собак;
— торговые ряды с различными игрушками для детей.
В фойе театра пройдет мастер-класс кукловождения «Знакомьтесь, я — театральная кукла», юные зрители окунутся в мир профессиональных секретов, даже смогут взять уроки у актеров театра.
Дети смогут бесплатно попасть на спектакли «Теремок» и «Не хочу быть собакой». По окончании каждого спектакля пройдет розыгрыш призов от «Радио 7», главный из всех призов — компьютерный планшет!